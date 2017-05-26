Депутат Госдумы предложил блогеру Саше Спилберг стать его помощницей

Политик поддерживает заявления звезды "Ютуба" и считает, что с блогерами нужно работать в ежедневном формате.

Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов рассказал Лайфу, почему хочет предложить блогеру Саше Спилберг стать его помощницей.

— Она пришла и на самой высокой трибуне Госдумы правильные мысли сказала — очень умные вещи простым языком, — прокомментировал политик выступление девушки на парламентских слушаниях о молодёжной политике. — Таких людей надо сразу брать и работать с ними в ежедневном формате.

Свинцов считает, что работа с блогерами поможет депутатам наладить контакт с молодёжью. Он предлагает отправлять законопроекты 30–40 блогерам, чтобы они обсуждали их в своих соцсетях.

— 90% молодёжи об этих законопроектах ничего не знает, вот через блогеров надо запускать. Пусть молодёжь говорит, что она хочет или не хочет, — заявил депутат.

Свинцов также отметил, что многие блогеры эрудированны и сфера политики их тоже касается.

— Многие их них более толковые, чем некоторые депутаты от КПРФ, — сказал политик.