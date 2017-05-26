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Опубликовано 26 мая 2017, 12:20

Госдума ввела уголовную ответственность за создание "групп смерти"

Заседание Госдумы РФ. Фото: &copy;РИА Новости /&nbsp;Владимир Федоренко

Заседание Госдумы РФ. Фото: ©РИА Новости / Владимир Федоренко

Теперь склонение подростков к суициду будет караться шестью годами тюремного заключения.

Госдума утвердила уголовное преследование создателей "групп смерти", провоцирующих подростков на самоубийство. Поправки в Уголовный кодекс, предложенные зампредом Ириной Яровой, были приняты в третьем, окончательном чтении.

Теперь в Уголовном кодексе появятся статьи "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства", под которые попадут "группы смерти". Преступление будет караться тюремным заключением на срок до шести лет.

Также, согласно поправкам к Уголовному кодексу, будет преследоваться вовлечение детей и подростков в опасные для их жизни игры вроде руфинга и зацепинга (проезд снаружи поездов). За это преступник получит до трёх лет тюрьмы.

Преступление по статье УК РФ "Доведение до самоубийства" переводится из категории средней тяжести в категорию тяжких. Теперь оно будет караться тюремным заключением до шести лет. А в особо тяжких случаях — и до восьми лет.

Многочисленные "группы смерти" уже получили общее название "Синий кит". Через социальные сети они пропагандируют эстетику смерти и подталкивают своих участников (преимущественно подростков) к суициду. Один из "кураторов" группы — Филипп Будейкин по прозвищу Лис — уже сидит в питерском СИЗО по обвинению в доведении до самоубийства.

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Элиза Али
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