Госдума ввела уголовную ответственность за создание "групп смерти"
Заседание Госдумы РФ. Фото: ©РИА Новости / Владимир Федоренко
Теперь склонение подростков к суициду будет караться шестью годами тюремного заключения.
Госдума утвердила уголовное преследование создателей "групп смерти", провоцирующих подростков на самоубийство. Поправки в Уголовный кодекс, предложенные зампредом Ириной Яровой, были приняты в третьем, окончательном чтении.
Теперь в Уголовном кодексе появятся статьи "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства", под которые попадут "группы смерти". Преступление будет караться тюремным заключением на срок до шести лет.
Также, согласно поправкам к Уголовному кодексу, будет преследоваться вовлечение детей и подростков в опасные для их жизни игры вроде руфинга и зацепинга (проезд снаружи поездов). За это преступник получит до трёх лет тюрьмы.
Преступление по статье УК РФ "Доведение до самоубийства" переводится из категории средней тяжести в категорию тяжких. Теперь оно будет караться тюремным заключением до шести лет. А в особо тяжких случаях — и до восьми лет.
Многочисленные "группы смерти" уже получили общее название "Синий кит". Через социальные сети они пропагандируют эстетику смерти и подталкивают своих участников (преимущественно подростков) к суициду. Один из "кураторов" группы — Филипп Будейкин по прозвищу Лис — уже сидит в питерском СИЗО по обвинению в доведении до самоубийства.