Госдума ввела уголовную ответственность за создание "групп смерти"

Теперь склонение подростков к суициду будет караться шестью годами тюремного заключения.

Госдума утвердила уголовное преследование создателей "групп смерти", провоцирующих подростков на самоубийство. Поправки в Уголовный кодекс, предложенные зампредом Ириной Яровой, были приняты в третьем, окончательном чтении.

Теперь в Уголовном кодексе появятся статьи "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства", под которые попадут "группы смерти". Преступление будет караться тюремным заключением на срок до шести лет.

Также, согласно поправкам к Уголовному кодексу, будет преследоваться вовлечение детей и подростков в опасные для их жизни игры вроде руфинга и зацепинга (проезд снаружи поездов). За это преступник получит до трёх лет тюрьмы.

Преступление по статье УК РФ "Доведение до самоубийства" переводится из категории средней тяжести в категорию тяжких. Теперь оно будет караться тюремным заключением до шести лет. А в особо тяжких случаях — и до восьми лет.