Блогер Саша Спилберг отказалась стать помощницей депутата

После выступления на парламентских слушаниях о молодёжной политике девушке предложили пойти в Госдуму.

Отец и менеджер Саши Спилберг Александр Балковский рассказал Лайфу, примет ли его дочь предложение работать на ЛДПР.

— Вряд ли она согласится, потому что она не планирует никакой политической карьеры. Она видеоблогер, эксперт в своём вопросе. Я не думаю, что она согласится участвовать в каких-то политических историях, во всяком случае, пока, — заявил Балковский.

Лайф также связался с депутатом Андреем Свинцовым, который и предложил Саше Спилберг стать его помощницей.

— Он (отец Саши Спилберг. — Прим. ред.) поблагодарил меня за то, что мы проявляем интерес, поддерживаем её. Но сказал, что пока она не хочет углубляться в политические процессы. В помощники пока не стремится. Взаимодействовать готова, договорились, что, может быть, даже проведём какое-то совместное мероприятие, — рассказал политик.