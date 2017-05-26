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Регион
Опубликовано 26 мая 2017, 12:33

Блогер Саша Спилберг отказалась стать помощницей депутата

Блогер Саша Спилберг. Фото: L!FE&nbsp;

Блогер Саша Спилберг. Фото: L!FE 

После выступления на парламентских слушаниях о молодёжной политике девушке предложили пойти в Госдуму.

Отец и менеджер Саши Спилберг Александр Балковский рассказал Лайфу, примет ли его дочь предложение работать на ЛДПР.

— Вряд ли она согласится, потому что она не планирует никакой политической карьеры. Она видеоблогер, эксперт в своём вопросе. Я не думаю, что она согласится участвовать в каких-то политических историях, во всяком случае, пока, — заявил Балковский.

Лайф также связался с депутатом Андреем Свинцовым, который и предложил Саше Спилберг стать его помощницей.

— Он (отец Саши Спилберг. — Прим. ред.) поблагодарил меня за то, что мы проявляем интерес, поддерживаем её. Но сказал, что пока она не хочет углубляться в политические процессы. В помощники пока не стремится. Взаимодействовать готова, договорились, что, может быть, даже проведём какое-то совместное мероприятие, — рассказал политик.

Ранее депутат от ЛДПР Андрей Свинцов сообщил Лайфу о том, что хочет предложить блогеру Саше Спилберг стать его помощницей. Он пояснил, что молодёжь не знает о существующих законопроектах, а блогеры могут помочь решить эту проблему.

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Ольга Кукушкина
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