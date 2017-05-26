Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 мая 2017, 10:08

Сериал "Кремниевая долина" лишился одного из ключевых актёров

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Ти Джей Миллер, сыгравший Эрлиха Бахмана, не появится в пятом сезоне популярного сериала.

Накануне сериал "Кремниевая долина" продлили на пятый сезон. Вместе с этим канал HBO заявил, что актёр Ти Джей Миллер, сыгравший Эрлиха Бахмана, не вернётся на экраны.

image

Из сериала "Кремниевая долина" ушёл один актёр

Фото: © кадр из сериала "Силиконовая долина"

В заявлении канала HBO сказано, что решение было обоюдным. Причина ухода актёра из "Кремниевой долины" не сообщается.

Все остальные ключевые актёры сериала остались в команде.

Ти Джею удалось создать незабываемого героя на экране. Мы будем скучать по нему. Надеемся на сотрудничество в будущем и ценим его вклад

Телеканал HBO

Напомним, Ти Джей Миллер играет в сериале "Кремниевая долина" Эрлиха Бахмана — красноречивого владельца инкубатора стартапов, который позволил работать главным героям над своими продуктами у себя дома.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • кремниеваядолина
  • hbo
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar