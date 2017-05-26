Сериал "Кремниевая долина" лишился одного из ключевых актёров
Фото: © kinopoisk.ru
Ти Джей Миллер, сыгравший Эрлиха Бахмана, не появится в пятом сезоне популярного сериала.
Накануне сериал "Кремниевая долина" продлили на пятый сезон. Вместе с этим канал HBO заявил, что актёр Ти Джей Миллер, сыгравший Эрлиха Бахмана, не вернётся на экраны.
Из сериала "Кремниевая долина" ушёл один актёр
Фото: © кадр из сериала "Силиконовая долина"
В заявлении канала HBO сказано, что решение было обоюдным. Причина ухода актёра из "Кремниевой долины" не сообщается.
Все остальные ключевые актёры сериала остались в команде.
Ти Джею удалось создать незабываемого героя на экране. Мы будем скучать по нему. Надеемся на сотрудничество в будущем и ценим его вклад
Телеканал HBO
Напомним, Ти Джей Миллер играет в сериале "Кремниевая долина" Эрлиха Бахмана — красноречивого владельца инкубатора стартапов, который позволил работать главным героям над своими продуктами у себя дома.