На Ставрополье казакам разрешили применять силу и выдали оружие

"Российская газета" передаёт, что приняты поправки в закон, которые разрешают казакам применять физическую силу во время дежурства, а также дают право на ношение и применение средств индивидуальной защиты и гражданского оружия в целях самообороны.

Председатель Комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь сообщил, что реализация не потребует дополнительных расходов бюджета Ставропольского края и позволит в полной мере задействовать казаков в патрулировании.

При этом он отметил, что применение оружия для самообороны, такого как травматические и газовые пистолеты, а также электрошокеры, будет оговорено регламентами полиции.

Гонтарь добавил: несмотря на то что поправка в закон разрешает применять силу только во время охраны правопорядка, вступиться за обиженных казак сможет и в свободное от дежурства время, если будет угроза жизни и здоровью.

СМИ сообщали ранее, что в 2015 году краевая полиция и окружное казачье общество заключили соглашение об участии казачьих дружин в охране правопорядка. Так, казаки ежедневно заступают на патрулирование вместе с сотрудниками ППС, при необходимости принимают участие в рейдах и профилактических операциях. В настоящее время в крае служат 230 казаков-дружинников. Количество конных казачьих патрулей планируется увеличить.