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Опубликовано 26 мая 2017, 11:53

Авторы фильма "Дэдпул-2" нашли главного злодея

Коллаж &copy; L!FE &nbsp;Фото: &copy;&nbsp;Visual Press Agency/EAST NEWS, kinopoisk.ru

Коллаж © L!FE  Фото: © Visual Press Agency/EAST NEWS, kinopoisk.ru

Киностудия 20th Century Fox объявила о пополнении актёрского состава будущей картины.

Роль главного антагониста в фильме "Дэдпул-2" исполнит Джек Кеси. Ранее этот актёр играл в сериале "Штамм".

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У фильма "Дэдпул-2" появился главный злодей

Фото: © twitter.com/mukashime

Пока авторы фильма не сообщают, кого именно сыграет актёр. Есть подозрение, что Кеси возьмёт на себя роль Чёрного Тома Кэссиди — одного из заклятых врагов людей Икс.

Напомним, российская премьера фильма "Дэдпул-2" состоится 31 мая 2018 года.

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Сергей Сурепин
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