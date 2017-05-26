Авторы фильма "Дэдпул-2" нашли главного злодея
Коллаж © L!FE Фото: © Visual Press Agency/EAST NEWS, kinopoisk.ru
Киностудия 20th Century Fox объявила о пополнении актёрского состава будущей картины.
Роль главного антагониста в фильме "Дэдпул-2" исполнит Джек Кеси. Ранее этот актёр играл в сериале "Штамм".
У фильма "Дэдпул-2" появился главный злодей
Фото: © twitter.com/mukashime
Пока авторы фильма не сообщают, кого именно сыграет актёр. Есть подозрение, что Кеси возьмёт на себя роль Чёрного Тома Кэссиди — одного из заклятых врагов людей Икс.
Напомним, российская премьера фильма "Дэдпул-2" состоится 31 мая 2018 года.