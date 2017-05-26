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Опубликовано 26 мая 2017, 12:32

Авторы Call of Duty: WWII раскрыли новые подробности игры

Разработчики сообщили, что в новом военном шутере не будет миссий за немецкую армию.

Фото: &copy;&nbsp;Activision Publishing, Inc.

Фото: © Activision Publishing, Inc.

Один из основателей студии Sledgehammer Games Майкл Кондри заявил, что одиночная кампания Call of Duty: WWII будет посвящена войскам союзников. По его словам, страны нацистского блока выступят лишь в качестве врага.

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В шутере Call of Duty: WWII не будет миссии за фашистов

Фото: © Activision Publishing, Inc.

До этого разработчики неоднозначно отвечали на вопрос об игре за обе стороны конфликта. Также студия Sledgehammer Games неоднократно подчёркивала, что Call of Duty: WWII — одна из самых реалистичных игр серии.

Выход Call of Duty: WWII запланирован на 3 ноября 2017 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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