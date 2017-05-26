Авторы Call of Duty: WWII раскрыли новые подробности игры
Разработчики сообщили, что в новом военном шутере не будет миссий за немецкую армию.
Фото: © Activision Publishing, Inc.
Один из основателей студии Sledgehammer Games Майкл Кондри заявил, что одиночная кампания Call of Duty: WWII будет посвящена войскам союзников. По его словам, страны нацистского блока выступят лишь в качестве врага.
В шутере Call of Duty: WWII не будет миссии за фашистов
Фото: © Activision Publishing, Inc.
До этого разработчики неоднозначно отвечали на вопрос об игре за обе стороны конфликта. Также студия Sledgehammer Games неоднократно подчёркивала, что Call of Duty: WWII — одна из самых реалистичных игр серии.
Выход Call of Duty: WWII запланирован на 3 ноября 2017 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.