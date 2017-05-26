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Регион
Опубликовано 26 мая 2017, 13:02

Режиссёр фильма "Конг. Остров Черепа" сделал отсылки к видеоиграм

Автор фильма оказался фанатом видеоигр, поэтому в его киноленте можно найти отсылки к Mega Man, Zelda и другим.

Фото: &copy; Изображение поставляется Capital Pictures / EAST NEWS

Фото: © Изображение поставляется Capital Pictures / EAST NEWS

Режиссёр Джордан Вот-Робертс, ответственный за фильм "Конг. Остров Черепа", рассказал об игровых отсылках в его последней работе. В частности, на создание одного из пейзажей фильма режиссёра вдохновила игра Journey.

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Создатель фильма "Конг. Остров Черепа" вдохновлялся видеоиграми

Фото: © Изображение поставляется Capital Pictures / EAST NEWS

Одна из сцен фильма, которая в итоге не попала в финальную версию, разрабатывалась в стиле серии Metal Gear. При работе над дизайном шлемов режиссёр вдохновлялся играми Metroid, Mega Man и аниме Gundam.

Фильм "Конг. Остров Черепа" вышел в прокат 28 февраля. Главную роль исполнил Том Хиддлстон. Сборы ленты превысили 565 миллионов долларов, бюджет — 185 миллионов.

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Сергей Сурепин
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