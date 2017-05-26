Режиссёр фильма "Конг. Остров Черепа" сделал отсылки к видеоиграм
Автор фильма оказался фанатом видеоигр, поэтому в его киноленте можно найти отсылки к Mega Man, Zelda и другим.
Фото: © Изображение поставляется Capital Pictures / EAST NEWS
Режиссёр Джордан Вот-Робертс, ответственный за фильм "Конг. Остров Черепа", рассказал об игровых отсылках в его последней работе. В частности, на создание одного из пейзажей фильма режиссёра вдохновила игра Journey.
Создатель фильма "Конг. Остров Черепа" вдохновлялся видеоиграми
Фото: © Изображение поставляется Capital Pictures / EAST NEWS
Одна из сцен фильма, которая в итоге не попала в финальную версию, разрабатывалась в стиле серии Metal Gear. При работе над дизайном шлемов режиссёр вдохновлялся играми Metroid, Mega Man и аниме Gundam.
Фильм "Конг. Остров Черепа" вышел в прокат 28 февраля. Главную роль исполнил Том Хиддлстон. Сборы ленты превысили 565 миллионов долларов, бюджет — 185 миллионов.