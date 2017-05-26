Режиссёр фильма "Конг. Остров Черепа" сделал отсылки к видеоиграм

Режиссёр Джордан Вот-Робертс, ответственный за фильм "Конг. Остров Черепа", рассказал об игровых отсылках в его последней работе. В частности, на создание одного из пейзажей фильма режиссёра вдохновила игра Journey.

Создатель фильма "Конг. Остров Черепа" вдохновлялся видеоиграми Фото: © Изображение поставляется Capital Pictures / EAST NEWS

Одна из сцен фильма, которая в итоге не попала в финальную версию, разрабатывалась в стиле серии Metal Gear. При работе над дизайном шлемов режиссёр вдохновлялся играми Metroid, Mega Man и аниме Gundam.