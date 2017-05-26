Законопроект об электронных повестках вернули авторам на доработку

Комитет Госдумы по обороне вернул авторам законопроект об электронных повестках для получения заключения Правительства Российской Федерации.

На сайте Госдумы Российской Федерации опубликован ответ, в котором предлагается получить заключение Правительства Российской Федерации на данный законопроект в связи с тем, что для его реализации потребуется провести ряд организационно-технических мероприятий, в том числе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, затраты на которые будут покрываться за счёт средств федерального бюджета.

В начале мая группа сенаторов во главе с Виктором Озеровым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагалось обязать граждан при постановке на воинский учёт сообщать свой адрес электронной почты для направления на него повестки в военкомат. Неявка в военкомат по электронной повестке или отказ от получения должны повлечь за собой наказание в соответствии с действующим законодательством.