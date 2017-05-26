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Опубликовано 26 мая 2017, 14:43

Законопроект об электронных повестках вернули авторам на доработку

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Мальгавко

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Комитет Госдумы по обороне вернул авторам законопроект об электронных повестках для получения заключения Правительства Российской Федерации.

На сайте Госдумы Российской Федерации опубликован ответ, в котором предлагается получить заключение Правительства Российской Федерации на данный законопроект в связи с тем, что для его реализации потребуется провести ряд организационно-технических мероприятий, в том числе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, затраты на которые будут покрываться за счёт средств федерального бюджета.

В начале мая группа сенаторов во главе с Виктором Озеровым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагалось обязать граждан при постановке на воинский учёт сообщать свой адрес электронной почты для направления на него повестки в военкомат. Неявка в военкомат по электронной повестке или отказ от получения должны повлечь за собой наказание в соответствии с действующим законодательством.

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Законопроект об электронных повестках вернули авторам на доработку

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Александр Шоршин
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