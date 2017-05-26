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Регион
Опубликовано 26 мая 2017, 14:45

Трампа просят извиниться за то, что он грубо оттолкнул премьера Черногории

Президент США Дональд Трамп. Фото: &copy; REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

На сайте Белого дома опубликована петиция по сбору подписей за извинения от американского президента.

На официальном сайте Администрации президента США начался сбор подписей под петицией с требованием, чтобы глава государства принёс официальные извинения властям Черногории за то, что оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича на саммите НАТО в Брюсселе.

Как попытались объяснить ситуацию сотрудники Белого дома, Дональд Трамп просто торопился занять своё место для заранее обговорённой фотографии саммита военного альянса.

Как ранее писал Лайф, президент США Дональд Трамп совершил скандальный поступок, когда во время саммита НАТО грубо оттолкнул премьера Черногории Душко Марковича, чтобы встать в первом ряду представителей северо-атлантического альянса.

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Олеся Сучилкина
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