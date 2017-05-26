Трампа просят извиниться за то, что он грубо оттолкнул премьера Черногории

На сайте Белого дома опубликована петиция по сбору подписей за извинения от американского президента.

На официальном сайте Администрации президента США начался сбор подписей под петицией с требованием, чтобы глава государства принёс официальные извинения властям Черногории за то, что оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича на саммите НАТО в Брюсселе.

Как попытались объяснить ситуацию сотрудники Белого дома, Дональд Трамп просто торопился занять своё место для заранее обговорённой фотографии саммита военного альянса.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd — Steve Kopack (@SteveKopack) 25 мая 2017 г.