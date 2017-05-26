Авторы Overwatch скоро представят нового героя игры

Гейм-дизайнер Overwatch Джефф Каплан заявил, что в скором времени мы узнаем информацию о новом персонаже, который появится в многопользовательском шутере от компании Blizzard.

В скором времени Blizzard представит нового героя Overwatch

Вместе с намёком на скорый анонс Джефф Каплан заявил, что в скором времени в Overwatch также появится функция сохранения лучшего момента матча.