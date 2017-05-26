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Регион
Опубликовано 26 мая 2017, 14:28

Авторы Overwatch скоро представят нового героя игры

Сейчас многопользовательский шутер празднует первую годовщину. Разработчики готовят интересные анонсы.

Фото: &copy;&nbsp;playoverwatch.com

Фото: © playoverwatch.com

Гейм-дизайнер Overwatch Джефф Каплан заявил, что в скором времени мы узнаем информацию о новом персонаже, который появится в многопользовательском шутере от компании Blizzard.

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В скором времени Blizzard представит нового героя Overwatch

Вместе с намёком на скорый анонс Джефф Каплан заявил, что в скором времени в Overwatch также появится функция сохранения лучшего момента матча.

Напомним, сейчас многопользовательский шутер Overwatch отмечает годовщину с момента выхода. По этому поводу разработчики открыли доступ всем игрокам с 26 по 29 мая.

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Сергей Сурепин
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