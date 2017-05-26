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Регион
Опубликовано 26 мая 2017, 13:44

Blizzard работает над мобильной игрой Warcraft

Об этом свидетельствует объявление о найме сотрудников для работы над новым проектом.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/WorldofwarcraftMemes

Фото: © facebook.com/WorldofwarcraftMemes

Слухи о том, что студия Blizzard работает над мобильной игрой, появились несколько месяцев назад. Теперь же пользователи форума NeoGAF обнаружили объявление, в котором разработчики ищут специалиста по спецэффектам для нового проекта студии.

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Студия Blizzard выпустит мобильную Warcraft

Фото: © facebook.com/WorldofwarcraftMemes

В указанной вакансии сказано, что кандидат должен разбираться во вселенной Warcraft. Это натолкнуло пользователей на мысль, что сейчас студия Blizzard вовсю трудится над мобильной игрой по этой вселенной.

Напомним, что у Blizzard есть два секретных проекта: та самая мобильная игра и шутер от первого лица. Над последней игрой студия работает уже год.

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Сергей Сурепин
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