Blizzard работает над мобильной игрой Warcraft
Об этом свидетельствует объявление о найме сотрудников для работы над новым проектом.
Слухи о том, что студия Blizzard работает над мобильной игрой, появились несколько месяцев назад. Теперь же пользователи форума NeoGAF обнаружили объявление, в котором разработчики ищут специалиста по спецэффектам для нового проекта студии.
Студия Blizzard выпустит мобильную Warcraft
Фото: © facebook.com/WorldofwarcraftMemes
В указанной вакансии сказано, что кандидат должен разбираться во вселенной Warcraft. Это натолкнуло пользователей на мысль, что сейчас студия Blizzard вовсю трудится над мобильной игрой по этой вселенной.
Напомним, что у Blizzard есть два секретных проекта: та самая мобильная игра и шутер от первого лица. Над последней игрой студия работает уже год.