Blizzard работает над мобильной игрой Warcraft

Слухи о том, что студия Blizzard работает над мобильной игрой, появились несколько месяцев назад. Теперь же пользователи форума NeoGAF обнаружили объявление, в котором разработчики ищут специалиста по спецэффектам для нового проекта студии.

Студия Blizzard выпустит мобильную Warcraft Фото: © facebook.com/WorldofwarcraftMemes

В указанной вакансии сказано, что кандидат должен разбираться во вселенной Warcraft. Это натолкнуло пользователей на мысль, что сейчас студия Blizzard вовсю трудится над мобильной игрой по этой вселенной.