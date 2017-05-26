В Ubisoft назвали дату выхода Far Cry 5

В пятой части герой-полицейский будет противостоять секте "Врата Эдема" в американском округе Хоуп.

В Ubisoft официально анонсировали пятую игру из серии Far Cry, показав первый трейлер. Кроме того, разработчики сообщили и о дате выхода шутера от первого лица, передаёт портал Kotaku.

Так, релиз игры на компьютере, Xbox One и PS4 запланирован на 27 февраля следующего года. Созданием шутера займётся та же компания, которая разрабатывала Far Cry 3 и Far Cry 4.