Авторы ремейка Crash Bandicoot показали геймплей триквела
Кадр видео “Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Gameplay Demo | PS Underground”. Скриншот © L!FE
Компания Activision и студия Vicarious Visions выпустили новый ролик с игровым процессом Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.
На этот раз разработчики продемонстрировали уровни обновлённой Crash Bandicoot: Warped. Эта игра 1998 года изначально вышла эксклюзивно для PlayStation и стала завершением оригинальной трилогии про Крэша Бандикута.
В ролике от официального канала PlayStation демонстрируется уровень Tomb Wader. Также разработчики продолжают регулярно выкладывать другие видео по игре и предоставлять эксклюзивные материалы зарубежным журналистам.
Авторы обновлённой трилогии Crash Bandicoot показали геймплей триквела
Скриншот © L!FE
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy выйдет для PS4 уже 30 июня. В состав сборника будут входить первые три игры про Крэша.