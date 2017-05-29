Авторы ремейка Crash Bandicoot показали геймплей триквела

Компания Activision и студия Vicarious Visions выпустили новый ролик с игровым процессом Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

На этот раз разработчики продемонстрировали уровни обновлённой Crash Bandicoot: Warped. Эта игра 1998 года изначально вышла эксклюзивно для PlayStation и стала завершением оригинальной трилогии про Крэша Бандикута.

В ролике от официального канала PlayStation демонстрируется уровень Tomb Wader. Также разработчики продолжают регулярно выкладывать другие видео по игре и предоставлять эксклюзивные материалы зарубежным журналистам.

Авторы обновлённой трилогии Crash Bandicoot показали геймплей триквела Скриншот © L!FE