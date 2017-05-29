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Опубликовано 29 мая 2017, 08:46

Авторы ремейка Crash Bandicoot показали геймплей триквела

Кадр видео &ldquo;Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Gameplay Demo | PS Underground&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Gameplay Demo | PS Underground”. Скриншот © L!FE

Компания Activision и студия Vicarious Visions выпустили новый ролик с игровым процессом Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

На этот раз разработчики продемонстрировали уровни обновлённой Crash Bandicoot: Warped. Эта игра 1998 года изначально вышла эксклюзивно для PlayStation и стала завершением оригинальной трилогии про Крэша Бандикута.

В ролике от официального канала PlayStation демонстрируется уровень Tomb Wader. Также разработчики продолжают регулярно выкладывать другие видео по игре и предоставлять эксклюзивные материалы зарубежным журналистам.

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Авторы обновлённой трилогии Crash Bandicoot показали геймплей триквела

Скриншот © L!FE

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy выйдет для PS4 уже 30 июня. В состав сборника будут входить первые три игры про Крэша.

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Станислав Погорский
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