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Опубликовано 29 мая 2017, 08:11

Стали известны бесплатные игры для подписчиков PS Plus в июне

Скриншот: &copy; L!FE

Скриншот: © L!FE

Одно из европейских подразделений PlayStation раньше времени раскрыло подборку бесплатных игр PS Plus в июне.

Официальный аккаунт PlayStation Turkey в "Твиттере" опубликовал подборку июньских игр для подписчиков PS Plus, но вскоре удалил твит.

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Killing Floor 2 и Life is Strange попали в июньскую подборку PS Plus

Скриншот: © L!FE

Согласно утёкшему изображению, в июне подписчики PS Plus смогут бесплатно загрузить экшен Killing Floor 2 и эпизодическую сюжетную игру Life is Strange.

Разработчик последней — студия Dontnod — недавно подтвердила, что в работе находится новый сезон Life is Strange, который расскажет о других героях.

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Станислав Погорский
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