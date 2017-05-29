Стали известны бесплатные игры для подписчиков PS Plus в июне

Одно из европейских подразделений PlayStation раньше времени раскрыло подборку бесплатных игр PS Plus в июне.

Официальный аккаунт PlayStation Turkey в "Твиттере" опубликовал подборку июньских игр для подписчиков PS Plus, но вскоре удалил твит.

Killing Floor 2 и Life is Strange попали в июньскую подборку PS Plus Скриншот: © L!FE