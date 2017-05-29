Стали известны бесплатные игры для подписчиков PS Plus в июне
Скриншот: © L!FE
Одно из европейских подразделений PlayStation раньше времени раскрыло подборку бесплатных игр PS Plus в июне.
Официальный аккаунт PlayStation Turkey в "Твиттере" опубликовал подборку июньских игр для подписчиков PS Plus, но вскоре удалил твит.
Killing Floor 2 и Life is Strange попали в июньскую подборку PS Plus
Скриншот: © L!FE
Согласно утёкшему изображению, в июне подписчики PS Plus смогут бесплатно загрузить экшен Killing Floor 2 и эпизодическую сюжетную игру Life is Strange.
Разработчик последней — студия Dontnod — недавно подтвердила, что в работе находится новый сезон Life is Strange, который расскажет о других героях.