Final Fantasy VII Remake и Kingdom Hearts 3 выйдут в ближайшие три года

Square Enix поделилась с инвесторами своими планами на ближайшее будущее. В том числе компания сообщила , когда следует ожидать особо интересующие пользователей проекты Final Fantasy VII Remake и Kingdom Hearts 3.

Final Fantasy VII Remake и Kingdom Hearts 3 выйдут очень не скоро

По словам представителей компании, данные игры планируют выпустить "в ближайшие три года или около того". Тем самым Square Enix подтвердила опасения поклонников этих франшиз, что новые игры выйдут ещё не скоро. Такой же ориентировочный срок получила и безымянная игра компании по лицензии Marvel.

Недавно Square Enix разместила на своём сайте многочисленные вакансии разработчиков Final Fantasy VII Remake.