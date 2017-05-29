Объявлена дата выхода второго эпизода игровых "Стражей Галактики"
Студия Telltale объявила дату выхода второго эпизода игрового сериала по "Стражам Галактики".
Второй эпизод игрового сериала Guardians of the Galaxy станет доступен на PC, PS4, Xbox One, Mac, iOS и Android уже 6 июня.
Второй эпизод "Стражей Галактики" от Telltale выйдет в начале июня
Фото: © facebook.com/GuardiansOfTheGalaxyGame
Второй эпизод, получивший название Under Pressure ("Под давлением"), расскажет о загадочном прошлом енота Ракеты, а остальные стражи будут изучать мистический древний артефакт, попутно скрываясь от преследователей.
Критики остались довольны первым эпизодом "Стражей Галактики". Его средний балл на международном агрегаторе Metacritic составляет 75 из 100.