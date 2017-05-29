Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 мая 2017, 10:10

Объявлена дата выхода второго эпизода игровых "Стражей Галактики"

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/GuardiansOfTheGalaxyGame

Фото: © facebook.com/GuardiansOfTheGalaxyGame

Студия Telltale объявила дату выхода второго эпизода игрового сериала по "Стражам Галактики".

Второй эпизод игрового сериала Guardians of the Galaxy станет доступен на PC, PS4, Xbox One, Mac, iOS и Android уже 6 июня.

image

Второй эпизод "Стражей Галактики" от Telltale выйдет в начале июня

Фото: © facebook.com/GuardiansOfTheGalaxyGame

Второй эпизод, получивший название Under Pressure ("Под давлением"), расскажет о загадочном прошлом енота Ракеты, а остальные стражи будут изучать мистический древний артефакт, попутно скрываясь от преследователей.

Критики остались довольны первым эпизодом "Стражей Галактики". Его средний балл на международном агрегаторе Metacritic составляет 75 из 100.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • Marvel
  • Стражи Галактики
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar