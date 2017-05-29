Объявлена дата выхода второго эпизода игровых "Стражей Галактики"

Второй эпизод игрового сериала Guardians of the Galaxy станет доступен на PC, PS4, Xbox One, Mac, iOS и Android уже 6 июня.

Второй эпизод "Стражей Галактики" от Telltale выйдет в начале июня

Второй эпизод, получивший название Under Pressure ("Под давлением"), расскажет о загадочном прошлом енота Ракеты, а остальные стражи будут изучать мистический древний артефакт, попутно скрываясь от преследователей.

Критики остались довольны первым эпизодом "Стражей Галактики". Его средний балл на международном агрегаторе Metacritic составляет 75 из 100.