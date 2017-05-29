Epic Games безвозмездно выделила 275 000 долларов независимым разработчикам

В рамках программы Unreal Dev Grants компания Epic Games выделила средства в размере 275 000 долларов нескольким независимым разработчикам. На эту сумму создатели движка Unreal Engine профинансировали 17 различных проектов.

Из 17 проектов 12 являются продуктами для различных медиа, среди которых игры для виртуальной реальности вроде Raiders of Erda, мобильный проект Be:Brave и игра в раннем доступе Unfortunate Spaceman.

Также средства на этот раз получили пять проектов, не являющихся видеоиграми. Среди них плагин, позволяющий собирать статистику gameDNA, и программа для захвата движений для виртуальной реальности Reality Virtual.

В 2015 году Epic Games создала фонд Unreal Dev Grants, чей размер составил пять миллионов долларов. Целью проекта является выделение финансирования размером от пяти до 50 тысяч долларов для различных проектов. При этом команды, получившие грант, не принимают никаких формальных обязательств перед Epic.