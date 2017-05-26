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Регион
Опубликовано 26 мая 2017, 23:24

ВВС Египта нанесли удары по базам террористов в Ливии

ВВС Египта нанесли удары по позициям боевиков в Ливии. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Воскресенский

ВВС Египта нанесли удары по позициям боевиков в Ливии. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Истребители египетских ВВС нанесли удары по базам боевиков на востоке Ливии в ответ на теракт, об этом сообщает Associated Press. По данным ряда СМИ, штаб террористов в этом районе был разрушен.

Как отметил командующий ВВС Ливии генерал Сакар аль-Джаруши, авиаудары были нанесены в координации с Вооружёнными силами Ливии.

Как ранее сообщал Лайф, неизвестные на двух машинах открыли огонь по автобусам с христианами в районе монастыря Святого Самуила к западу от населённого пункта Эль-Адавва в Египте. Погибло 35 человек.

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Александра Вишнякова
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