ВВС Египта нанесли удары по базам террористов в Ливии

Истребители египетских ВВС нанесли удары по базам боевиков на востоке Ливии в ответ на теракт, об этом сообщает Associated Press. По данным ряда СМИ, штаб террористов в этом районе был разрушен.

Как отметил командующий ВВС Ливии генерал Сакар аль-Джаруши, авиаудары были нанесены в координации с Вооружёнными силами Ливии.