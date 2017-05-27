Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Лусия Ириарт была доставлена в военный госпиталь Сантьяго в пятницу утром.

Как сообщают местные СМИ, тяжёлое состояние 94-летней Ириарт обусловлено гриппом. Сейчас её жизнь вне опасности, но она останется под наблюдением врачей в течение по крайней мере 24 часов.