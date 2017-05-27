СМИ: В Чили госпитализирована вдова Пиночета
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Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Лусия Ириарт была доставлена в военный госпиталь Сантьяго в пятницу утром.
Как сообщают местные СМИ, тяжёлое состояние 94-летней Ириарт обусловлено гриппом. Сейчас её жизнь вне опасности, но она останется под наблюдением врачей в течение по крайней мере 24 часов.
Напомним, в декабре прошлого года Ириарт допросили в суде в качестве подозреваемой по делу о махинациях и хищении бюджетных средств. Лусия Ириарт опровергла эти обвинения.