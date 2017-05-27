Детский омбудсмен пообещала разобраться с задержанием ребёнка в центре Москвы

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала на своей странице в "Фейсбуке" инцидент с задержанием девятилетнего ребёнка в центре Москвы. Омбудсмен пообещала разобраться в данном происшествии.

— Вчера в Москве задержали мальчика. Я, конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребёнок... Разберёмся во всем обязательно, — написала Анна Кузнецова.