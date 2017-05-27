Детский омбудсмен пообещала разобраться с задержанием ребёнка в центре Москвы
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова / Фото:©L!FE
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала на своей странице в "Фейсбуке" инцидент с задержанием девятилетнего ребёнка в центре Москвы. Омбудсмен пообещала разобраться в данном происшествии.
— Вчера в Москве задержали мальчика. Я, конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребёнок... Разберёмся во всем обязательно, — написала Анна Кузнецова.
Как ранее сообщал Лайф, в центре Москвы сотрудники полиции задержали девятилетнего мальчика, который попрошайничал и читал стихи. Родители мальчика категорически не согласны с действиями правоохранителей. Тем временем в МВД началась проверка по факту произошедшего, родителей и мальчика отпустили домой, на отца составили административный протокол за оставленного без присмотра ребёнка.