"В СССР секса не было". А проститутки были
Как пытались бороться с продажной любовью в первые годы после революции, и к чему это привело.
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"Все на борьбу с проституцией!", "Проституция — позорное явление", "Это пережиток рабства" — такие методички вовсю выпускали в послереволюционной России. Правда, решению проблемы это не особенно поспособствовало.
В постель за продуктовую карточку
Накануне Февральской революции только в Петербурге насчитывалось около 20 тысяч проституток. К тому моменту это занятие не запрещалось, а продажные женщины в большинстве своём даже состояли на учёте, регулярно проверялись и имели жёлтый билет — подобие трудовой и медицинской книжки в одном флаконе.
После Октябрьского переворота и во время Гражданской войны ни о каких притонах речи не шло, как указывают историки. Нет, половые контакты за деньги-то остались, только клиент не получал никаких гарантий, что девушка здорова.
К слову, сменилось и вознаграждение. Наталья Лебина и Михаил Шкаровский в книге "Проституция в Петербурге" указывают, что проститутки обслуживали клиентов за продуктовые карточки более высокой категории, которые давали возможность получить дополнительный паёк, или за место в вагоне.
В конце 1919 года была создана Межведомственная комиссия по борьбе с проституцией. А спустя три года, в 1922-м, в Кодексе РСФСР появилась статья, наказывающая за содержание притонов и вербовку женщин для проституции. Такие деяния карались лишением свободы на срок не менее трёх лет с конфискацией всего или части имущества.
При этом не разрешалось именно вовлечение. Добровольно обслуживать клиентов никто не запрещал.
Что касается публичных домов, которые вновь стали открываться в начале 20-х, их число уменьшилось и изменился вид. На смену отдельно стоящим зданиям пришли квартиры или комнаты, где "всё происходило за шторкой".
Советские притоны "для шикарной публики"
В 1923–1924 годах правоохранители обнаружили в Петрограде и Ленинграде десятки притонов для "шикарной публики", причём некоторые из них открывали прямо в задних комнатах магазинов.
Историки указывают, что на том же Невском располагался меховой магазин, продавцов в котором обязывали быть хозяйками и в задних комнатах. В частности, "быть любезными с поставщиками и клиентами, подливать им вина" и не отказывать в некоторых вопросах.
Утехи садистов
В 1924 году в квартире на Невском проспекте тогда уже в Ленинграде открыла свой притон жена артиста одного из театров. Девушка, как пишут историки, специализировалась на садистах. Иногда и сама принимала участие в действах.
Соответствующих женщин Татьяна подыскивала в более мелких притонах, с которыми активно контактировала. Как отмечается, их владелицы шли навстречу, если проститутки хотели перейти к Татьяне.
В середине и второй половине 1920-х годов милиция обнаружила десятки притонов такой направленности.
Сами владельцы называли свои уголки продажной любви домами свиданий. Во многом их владельцы придерживались дореволюционных традиций. Так, хозяйки содержали двух-трёх девушек, которым предоставляли еду и жильё.
Бывшая дворянка
Нередко держательницами притонов становились и бывшие представительницы так называемой элиты. Как указывают историки, делали они это в большинстве своём потому, что не особенно представляли, чем конкретно они могут заняться в новом — тогда современном — обществе.
В 1925 году в Ленинградском губернском суде рассматривали дело женщины, которая по происхождению была дворянкой. В 1921 году её муж купил гостиницу и превратил её в "дом свиданий". Через два года оказался на Соловках за спекуляцию валютой и золотом. Гостиницу закрыли, а супруге арестанта выделили две комнаты, в которых она и устроила притон. Клиентов проституткам она подыскивала сама.
С девицами обходилась сурово, беря себе львиную долю заработка и угрожая за неповиновение сдать в милицию
Из материалов суда
Были и "контейнерные дома свиданий", через которые ежедневно проходило по 5–20 человек. Здесь клиентов угощали выпивкой, готовили закуску, а секс с проституткой скорее был приятным дополнением. Для таких мест использовали сараи, амбары и подобные помещения. К слову, отсюда нередко выходили босыми и без денег.
Содержали притоны в основном женщины. Как отмечают историки, среди владельцев "домов свиданий" 65–70% были именно дамы.
Детская проституция
— По Невскому гуляет полуребёнок. Шляпа, пальто, высокие ботинки — всё как у настоящей девицы. И даже пудра, размокшая на дожде, жалко сползает на подбородок, — писали в издании "Красная газета" в феврале 1924 года.
Мальчишки и девчонки стали объединяться в целые детские банды. Мальчики занимались воровством, а девочки, большинству из которых не было ещё и 15, торговали телом. У многих был любовник, который выполнял также роль сутенёра — "кота". Вырученные деньги ребята дружно пропивали.
— Нередко несовершеннолетние занимались проституцией, взяв пример с матерей, — отмечают историки.
Так, в 1925 году в одну из венерических больниц Ленинграда поступила восьмилетняя девочка. Её мама занималась проституцией, ребёнок вспоминал, что это происходило в соседней комнате. Вскоре девочку растлили, после чего она часто бывала на улице в компании подростков, с которыми вступала в половые отношения за деньги. К слову, в милиции девочка изъяснялась такими выражениями, что умудрилась удивить даже видавших разное милиционеров.
Немного о регионах
— Это началось на вокзале. Я приехала искать заработка. Ни угла, ни знакомых. Сама неграмотная. Сижу, догрызаю последние сухари, думаю, что делать. Подходит женщина и участливо так: "Что, милая, видно, ночевать негде?" Я и ответила, что негде, — вспоминала Елена, приехавшая во второй половине 1920-х на заработки в Новосибирск из деревни.
Женщина сказала, что может предоставить ей угол, а если не понравится — Елена спокойно уйдёт. Куда было деваться 17-летней девушке, которая приехала в город, где у неё никого? Да и про систему оплаты она поняла не сразу.
— Долго шли по каким-то закоулкам. Пришли в барак. Она самовар поставила, чаем угощает и всё вино туда подливает: сама, говорит, чай с вином пью, и всем советую, — вспоминала девушка.
Потом женщина стала рассказывать о том, что у неё есть знакомый, "которому такая жена, как ты, и нужна". Вскоре появился и сам знакомый с вином. А после девушка с непривычки захмелела и говорит, что дальше ничего не помнит. Проснулась и поняла, что изнасилована. Мужчина же исчез, но оставил денег. Потом стали появляться новые знакомые.
Елена говорила, что пыталась убежать, но её находили и избивали. А через месяц она заболела сифилисом…
Западно-сибирское отделение Объединения государственных книжно-журнальных издательств в 1931 году выпустило методичку "На борьбу с проституцией", где приводились истории проституток.
Что дальше?
С проституцией пытались бороться как в первое десятилетие после революции, так и позже. Так, жриц любви заставляли посещать лекции о вреде и опасности их занятия, им строили профилактории. Даже сотрудники вендиспансеров уверяли, что вполне можно в огромной стране заниматься чем-то ещё помимо продажи собственного тела.
Кроме того, создавались специальные советы по борьбе с проституцией, для особо злостных с 1929 года при НКВД открыли "специальные учреждения принудительного трудового перевоспитания". Если замечали "рецидив" — могли отправить и в лагеря НКВД.
Проституток в тюрьмы, конечно, отправляли и штрафовали. Просто проводили их по другим статьям. Например, за изготовление порнографических материалов. Такая статья появилась в Уголовном кодексе РСФСР в 1935 году, и по ней предполагалось до пяти лет лишения свободы.
С 1960-го также привлекали по статье 210 УК РСФСР "Вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией", за которое можно было отправиться в тюрьму на пять лет.
С начала 1970-х также могли привлечь за тунеядство, по этой статье предполагалось наказание до двух лет лишения свободы. Доказать, что работают, девушки никак не смогли бы.
Что касается законодательных мер, первая статья, которой хоть как-то регламентировалось само занятие проституцией, появилась в 1987 году. Так, жриц любви могли оштрафовать на 100 рублей (если переводить на современные деньги — около 25 000 рублей). При повторном правонарушении взимание возрастало до 200 рублей. Но даже это мало кого останавливало.