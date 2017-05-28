"В СССР секса не было". А проститутки были

Оглавление В постель за продуктовую карточку Советские притоны "для шикарной публики" Утехи садистов Бывшая дворянка Детская проституция Немного о регионах Что дальше?

"Все на борьбу с проституцией!", "Проституция — позорное явление", "Это пережиток рабства" — такие методички вовсю выпускали в послереволюционной России. Правда, решению проблемы это не особенно поспособствовало.

В постель за продуктовую карточку

Накануне Февральской революции только в Петербурге насчитывалось около 20 тысяч проституток. К тому моменту это занятие не запрещалось, а продажные женщины в большинстве своём даже состояли на учёте, регулярно проверялись и имели жёлтый билет — подобие трудовой и медицинской книжки в одном флаконе.

После Октябрьского переворота и во время Гражданской войны ни о каких притонах речи не шло, как указывают историки. Нет, половые контакты за деньги-то остались, только клиент не получал никаких гарантий, что девушка здорова.

К слову, сменилось и вознаграждение. Наталья Лебина и Михаил Шкаровский в книге "Проституция в Петербурге" указывают, что проститутки обслуживали клиентов за продуктовые карточки более высокой категории, которые давали возможность получить дополнительный паёк, или за место в вагоне.

В конце 1919 года была создана Межведомственная комиссия по борьбе с проституцией. А спустя три года, в 1922-м, в Кодексе РСФСР появилась статья, наказывающая за содержание притонов и вербовку женщин для проституции. Такие деяния карались лишением свободы на срок не менее трёх лет с конфискацией всего или части имущества.

При этом не разрешалось именно вовлечение. Добровольно обслуживать клиентов никто не запрещал.

Что касается публичных домов, которые вновь стали открываться в начале 20-х, их число уменьшилось и изменился вид. На смену отдельно стоящим зданиям пришли квартиры или комнаты, где "всё происходило за шторкой".

Коллаж © L!FE. Фото: © EAST NEWS, © Flickr/Colette Saint Yves

Советские притоны "для шикарной публики"

В 1923–1924 годах правоохранители обнаружили в Петрограде и Ленинграде десятки притонов для "шикарной публики", причём некоторые из них открывали прямо в задних комнатах магазинов.

Историки указывают, что на том же Невском располагался меховой магазин, продавцов в котором обязывали быть хозяйками и в задних комнатах. В частности, "быть любезными с поставщиками и клиентами, подливать им вина" и не отказывать в некоторых вопросах.

Утехи садистов

В 1924 году в квартире на Невском проспекте тогда уже в Ленинграде открыла свой притон жена артиста одного из театров. Девушка, как пишут историки, специализировалась на садистах. Иногда и сама принимала участие в действах.

Соответствующих женщин Татьяна подыскивала в более мелких притонах, с которыми активно контактировала. Как отмечается, их владелицы шли навстречу, если проститутки хотели перейти к Татьяне.

В середине и второй половине 1920-х годов милиция обнаружила десятки притонов такой направленности.

Сами владельцы называли свои уголки продажной любви домами свиданий. Во многом их владельцы придерживались дореволюционных традиций. Так, хозяйки содержали двух-трёх девушек, которым предоставляли еду и жильё.

Коллаж © L!FE. Фото: © EAST NEWS, © Flickr/Colette Saint Yves

Бывшая дворянка

Нередко держательницами притонов становились и бывшие представительницы так называемой элиты. Как указывают историки, делали они это в большинстве своём потому, что не особенно представляли, чем конкретно они могут заняться в новом — тогда современном — обществе.

В 1925 году в Ленинградском губернском суде рассматривали дело женщины, которая по происхождению была дворянкой. В 1921 году её муж купил гостиницу и превратил её в "дом свиданий". Через два года оказался на Соловках за спекуляцию валютой и золотом. Гостиницу закрыли, а супруге арестанта выделили две комнаты, в которых она и устроила притон. Клиентов проституткам она подыскивала сама.

С девицами обходилась сурово, беря себе львиную долю заработка и угрожая за неповиновение сдать в милицию Из материалов суда

Были и "контейнерные дома свиданий", через которые ежедневно проходило по 5–20 человек. Здесь клиентов угощали выпивкой, готовили закуску, а секс с проституткой скорее был приятным дополнением. Для таких мест использовали сараи, амбары и подобные помещения. К слову, отсюда нередко выходили босыми и без денег.

Содержали притоны в основном женщины. Как отмечают историки, среди владельцев "домов свиданий" 65–70% были именно дамы.

Детская проституция

— По Невскому гуляет полуребёнок. Шляпа, пальто, высокие ботинки — всё как у настоящей девицы. И даже пудра, размокшая на дожде, жалко сползает на подбородок, — писали в издании "Красная газета" в феврале 1924 года.

Мальчишки и девчонки стали объединяться в целые детские банды. Мальчики занимались воровством, а девочки, большинству из которых не было ещё и 15, торговали телом. У многих был любовник, который выполнял также роль сутенёра — "кота". Вырученные деньги ребята дружно пропивали.

— Нередко несовершеннолетние занимались проституцией, взяв пример с матерей, — отмечают историки.

Так, в 1925 году в одну из венерических больниц Ленинграда поступила восьмилетняя девочка. Её мама занималась проституцией, ребёнок вспоминал, что это происходило в соседней комнате. Вскоре девочку растлили, после чего она часто бывала на улице в компании подростков, с которыми вступала в половые отношения за деньги. К слову, в милиции девочка изъяснялась такими выражениями, что умудрилась удивить даже видавших разное милиционеров.

Коллаж © L!FE. Фото: © EAST NEWS, © Flickr/Colette Saint Yves

Немного о регионах

— Это началось на вокзале. Я приехала искать заработка. Ни угла, ни знакомых. Сама неграмотная. Сижу, догрызаю последние сухари, думаю, что делать. Подходит женщина и участливо так: "Что, милая, видно, ночевать негде?" Я и ответила, что негде, — вспоминала Елена, приехавшая во второй половине 1920-х на заработки в Новосибирск из деревни.

Женщина сказала, что может предоставить ей угол, а если не понравится — Елена спокойно уйдёт. Куда было деваться 17-летней девушке, которая приехала в город, где у неё никого? Да и про систему оплаты она поняла не сразу.

— Долго шли по каким-то закоулкам. Пришли в барак. Она самовар поставила, чаем угощает и всё вино туда подливает: сама, говорит, чай с вином пью, и всем советую, — вспоминала девушка.

Потом женщина стала рассказывать о том, что у неё есть знакомый, "которому такая жена, как ты, и нужна". Вскоре появился и сам знакомый с вином. А после девушка с непривычки захмелела и говорит, что дальше ничего не помнит. Проснулась и поняла, что изнасилована. Мужчина же исчез, но оставил денег. Потом стали появляться новые знакомые.

Елена говорила, что пыталась убежать, но её находили и избивали. А через месяц она заболела сифилисом…

Западно-сибирское отделение Объединения государственных книжно-журнальных издательств в 1931 году выпустило методичку "На борьбу с проституцией", где приводились истории проституток.

Коллаж © L!FE. Фото: © EAST NEWS, © Flickr/Colette Saint Yves

Что дальше?

С проституцией пытались бороться как в первое десятилетие после революции, так и позже. Так, жриц любви заставляли посещать лекции о вреде и опасности их занятия, им строили профилактории. Даже сотрудники вендиспансеров уверяли, что вполне можно в огромной стране заниматься чем-то ещё помимо продажи собственного тела.

Кроме того, создавались специальные советы по борьбе с проституцией, для особо злостных с 1929 года при НКВД открыли "специальные учреждения принудительного трудового перевоспитания". Если замечали "рецидив" — могли отправить и в лагеря НКВД.

Проституток в тюрьмы, конечно, отправляли и штрафовали. Просто проводили их по другим статьям. Например, за изготовление порнографических материалов. Такая статья появилась в Уголовном кодексе РСФСР в 1935 году, и по ней предполагалось до пяти лет лишения свободы.

С 1960-го также привлекали по статье 210 УК РСФСР "Вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией", за которое можно было отправиться в тюрьму на пять лет.

С начала 1970-х также могли привлечь за тунеядство, по этой статье предполагалось наказание до двух лет лишения свободы. Доказать, что работают, девушки никак не смогли бы.