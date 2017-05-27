В Чили началось строительство экстремально большого телескопа
Президент Чили Мишель Бачелет рядом с макетом самого большого в мире телескопа EELT. Фото: Официальный сайт президента Чили
Аппарат стоимостью €1 миллиард будет возведён к 2024 году на территории пустыни Атакама.
В Чили началось строительство крупнейшего в мире телескопа, сообщается на сайте президента страны Мишель Бачелет. Аппарат получил название "Европейский экстремально большой телескоп". Он будет построен к 2024 году на территории высокогорной пустыни Атакама, которая к тому же является самой сухой на Земле.
El mayor telescopio óptico e infrarrojo del mundo permitirá conocer más el Universo y sus galaxias desde Chile. Thanks @ESO! #ELT pic.twitter.com/lLfzZyXkrQ— Michelle Bachelet (@mbachelet) 26 мая 2017 г.
Диаметр телескопа будет равен 39 метрам. Он будет состоять из почти что 800 зеркал диаметром 1,4 метра и оснащён пятью сегментными зеркалами. Площадь вращающегося купола аппарата составит в диаметре 86 метров. Общий вес постройки будет равен пяти тысячам тонн.
Стоимость строительства — €1 миллиард. Проект финансирует Европейская южная обсерватория, международная организация, состоящая из 13 европейских государств, Бразилии и Чили.