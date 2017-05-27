В Чили началось строительство крупнейшего в мире телескопа, сообщается на сайте президента страны Мишель Бачелет. Аппарат получил название "Европейский экстремально большой телескоп". Он будет построен к 2024 году на территории высокогорной пустыни Атакама, которая к тому же является самой сухой на Земле.