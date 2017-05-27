Самолёты ВВС Египта успешно нанесли авиаудар по террористам в Ливии

По предварительным данным, в результате авианалёта были уничтожены штабы и тренировочные лагеря ИГИЛ.

Египетская армия второй день подряд проводит авиаудары по восточным районам Ливии в местах нахождения террористов ИГИЛ*. Как сообщает командование египетских ВВС, все намеченные цели были успешно уничтожены, в результате чего были ликвидированы штабы и тренировочные лагеря террористов.

Как отметил командующий ВВС Ливии генерал Сакар аль-Джаруши, авиаудары были нанесены в координации с Вооружёнными силами Ливии.

Как ранее сообщал Лайф, 26 мая Военно-воздушные силы Египта нанесли бомбовый удар по востоку Ливии, в местах расположения террористов. Эта операция стала ответом на устроенный ранее боевиками теракт в районе монастыря Святого Самуила к западу от населённого пункта Эль-Адавва. Тогда террористы расстреляли автобусы с христианскими паломниками. Погибло 35 человек.