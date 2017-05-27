Инициатива направлена на то, чтобы пропавших или потерявшихся детей было легче искать силовикам.

Депутаты Госдумы предложили снимать отпечатки пяток у новорождённых и заносить их в отдельную базу. Как сообщает паблик Mash, по мнению законодателей, это поможет идентифицировать личность потерявшихся или похищенных новорождённых детей.

Сейчас по данному вопросу собирается рабочая группа при комитете Госдумы. Инициатором выступил единоросс Максим Щаблыкин.