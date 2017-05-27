Джигана опозорили на премии RU TV

Российская премия телеканала RU TV, которая сейчас проходит в "Крокус сити холле", началась со скандала. Ведущая вечера — жена бизнесмена Владимира Киселёва и певица Елена Север — опозорила рэпера Джигана прямо на сцене. В одной из самых значимых номинаций — "Старт года" — телеканал признал победителем группу "Грибы" с песней "Тает лёд". Однако музыкантам, которые в этом году являются едва ли не самой популярной группой в России, награда оказалась не нужна, они не приехали. Север заявила, что, поскольку победители проигнорировали мероприятие, она попросит "передать награду" другого артиста, и пригласила на сцену Джигана.