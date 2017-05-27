Кузнецова: Вызывают вопросы действия задержавших 9-летнего мальчика полицейских
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова / Фото:©L!FE
По словам детского омбудсмена, делать выводы о произошедшем пока преждевременно.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что адекватность действий сотрудников полиции, которые накануне задержали 9-летнего мальчика, вызывает вопросы. Омбудсмен также призвала не делать поспешных выводов о произошедшем.
Как ранее сообщал Лайф, мальчик попал в поле зрения полицейских, когда читал наизусть Шекспира на Арбате.
— Делать однозначные выводы о случившемся преждевременно. Вопросы вызывают как наличие поводов для задержания ребёнка, так и адекватность действий сотрудников полиции, о чём свидетельствуют фото и видеоматериалы, а также показания очевидцев, — говорится на сайте омбудсмена.
По словам Кузнецовой, главная задача сейчас — убедиться, что безопасности мальчика ничего не угрожало, не угрожает и не будет угрожать.
Ранее Лайф сообщал, что детский омбудсмен обещала взять ситуацию под контроль аппарата.
Напомним, родители мальчика категорически не согласны с действиями полицейских. В МВД также началась проверка действий сотрудников полиции.