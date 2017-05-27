Кузнецова: Вызывают вопросы действия задержавших 9-летнего мальчика полицейских

По словам детского омбудсмена, делать выводы о произошедшем пока преждевременно.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что адекватность действий сотрудников полиции, которые накануне задержали 9-летнего мальчика, вызывает вопросы. Омбудсмен также призвала не делать поспешных выводов о произошедшем.

Как ранее сообщал Лайф, мальчик попал в поле зрения полицейских, когда читал наизусть Шекспира на Арбате.

— Делать однозначные выводы о случившемся преждевременно. Вопросы вызывают как наличие поводов для задержания ребёнка, так и адекватность действий сотрудников полиции, о чём свидетельствуют фото и видеоматериалы, а также показания очевидцев, — говорится на сайте омбудсмена.

По словам Кузнецовой, главная задача сейчас — убедиться, что безопасности мальчика ничего не угрожало, не угрожает и не будет угрожать.

Ранее Лайф сообщал, что детский омбудсмен обещала взять ситуацию под контроль аппарата.