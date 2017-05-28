Группировка "Ансар аль-Шариа" объявила о своём роспуске
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Ливийская радикальная группировка "Ансар аль-шариа" объявила о своём роспуске, сообщает Reuters.
Организация была связана с "Аль-Каидой"* и, по данным СМИ, имела отношение к нападению на консульство США в Бенгази в 2012 году, в результате которого погиб посол Кристофер Стивенс.
В заявлении говорится, что группировка за период борьбы с Национальной армией Ливии понесла большие потери и приняла решение о роспуске.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.