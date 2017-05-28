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Регион
Опубликовано 28 мая 2017, 01:50

Группировка "Ансар аль-Шариа" объявила о своём роспуске

Фото: &copy;flickr.com/AMISOM Public Information

Фото: ©flickr.com/AMISOM Public Information

Ливийская радикальная группировка "Ансар аль-шариа" объявила о своём роспуске, сообщает Reuters.

Организация была связана с "Аль-Каидой"* и, по данным СМИ, имела отношение к нападению на консульство США в Бенгази в 2012 году, в результате которого погиб посол Кристофер Стивенс.

В заявлении говорится, что группировка за период борьбы с Национальной армией Ливии понесла большие потери и приняла решение о роспуске.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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Эмила Сидорова
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