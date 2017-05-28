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Опубликовано 28 мая 2017, 12:17

СМИ: Брат террориста из Манчестера готовил покушение на главу миссии ООН в Ливии

Младший брат предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди Хашим. Фото: &copy;REUTERS/Libyan Interior Ministry

Младший брат предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди Хашим. Фото: ©REUTERS/Libyan Interior Ministry

Хашим Абеди планировал подорвать кортеж Мартина Коблера во время визита дипломата в Триполи.

Издание The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники сообщает о том, что младший брат "манчестерского террориста" Салмана Абеди Хашим готовил покушение на специального представителя генсека ООН по Ливии Мартина Коблера.

Как стало известно, Хашим Абеди состоял в группировке боевиков, которые планировали подорвать кортеж Коблера во время визита в Триполи в начале этого года. Подчёркивается, что молодой человек играл значительную роль в подготовке нападения.

Службы, отвечающие за безопасность, в течение нескольких месяцев наблюдали за членами группировки и смогли предотвратить атаку.

Напомним, 24 мая Хашим Абеди был задержан в Триполи. Как оказалось, братья Абеди считали себя сторонниками ИГИЛ* и создавали взрывные устройства по инструкции в обучающих видео.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.

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Алиса Донченко
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