Более 70 человек было отравлено на митинге в Албании
Участники оппозиционного митинга в Албании. Фото: ©REUTERS/Florion Goga
С жалобами на плохое самочувствие обратился в том числе и лидер албанской оппозиции Люльзим Баша.
76 албанских протестантов, которые приняли участие в митинге оппозиции 27 мая в городе Тирана, обратились в медицинские учреждения с симптомами отравления, сообщает Tirana Times. На плохое самочувствие пожаловался и лидер Демократической партии Албании Люльзим Баша.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения страны, большинство обратившихся за медицинской помощью, включая лидера оппозиции, отпустили домой, однако девять человек до сих пор находятся в клиниках.
— Пациенты имеют признаки отравления, такие как раздражение глаз, повреждения кожи в районе лица и шеи, в некоторых случаях — нарушение дыхания, — отметили в министерстве.