Более 70 человек было отравлено на митинге в Албании

С жалобами на плохое самочувствие обратился в том числе и лидер албанской оппозиции Люльзим Баша.

76 албанских протестантов, которые приняли участие в митинге оппозиции 27 мая в городе Тирана, обратились в медицинские учреждения с симптомами отравления, сообщает Tirana Times. На плохое самочувствие пожаловался и лидер Демократической партии Албании Люльзим Баша.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения страны, большинство обратившихся за медицинской помощью, включая лидера оппозиции, отпустили домой, однако девять человек до сих пор находятся в клиниках.