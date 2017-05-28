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Регион
Опубликовано 28 мая 2017, 20:01

Более 70 человек было отравлено на митинге в Албании

Участники оппозиционного митинга в Албании. Фото: &copy;REUTERS/Florion Goga

Участники оппозиционного митинга в Албании. Фото: ©REUTERS/Florion Goga

С жалобами на плохое самочувствие обратился в том числе и лидер албанской оппозиции Люльзим Баша.

76 албанских протестантов, которые приняли участие в митинге оппозиции 27 мая в городе Тирана, обратились в медицинские учреждения с симптомами отравления, сообщает Tirana Times. На плохое самочувствие пожаловался и лидер Демократической партии Албании Люльзим Баша.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения страны, большинство обратившихся за медицинской помощью, включая лидера оппозиции, отпустили домой, однако девять человек до сих пор находятся в клиниках.

— Пациенты имеют признаки отравления, такие как раздражение глаз, повреждения кожи в районе лица и шеи, в некоторых случаях — нарушение дыхания, — отметили в министерстве.

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Алиса Донченко
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