МИД Черногории считает, что РФ пыталась препятствовать вступлению страны в НАТО

По словам министра иностранных дел Черногории, страна смотрела на это "без одобрения и с удивлением".

Министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович обвинил Россию во вмешательстве во внутренние вопросы республики и попытке препятствовать вступлению страны в НАТО. С таким заявлением он выступил в интервью словацкому информационному агентству TASR.

По словам Дармановича, Черногория "без одобрения и с удивлением" смотрела на это "вмешательство".

— Россия в последние 2–3 года проводит политику сфер интереса и выступает против расширения НАТО. Мы решили свои основные цели определять сами и были удивлены, насколько сильно Россия вмешалась, и, конечно, мы защищались, — заявил глава внешнеполитического ведомства.