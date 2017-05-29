МИД Черногории считает, что РФ пыталась препятствовать вступлению страны в НАТО
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По словам министра иностранных дел Черногории, страна смотрела на это "без одобрения и с удивлением".
Министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович обвинил Россию во вмешательстве во внутренние вопросы республики и попытке препятствовать вступлению страны в НАТО. С таким заявлением он выступил в интервью словацкому информационному агентству TASR.
По словам Дармановича, Черногория "без одобрения и с удивлением" смотрела на это "вмешательство".
— Россия в последние 2–3 года проводит политику сфер интереса и выступает против расширения НАТО. Мы решили свои основные цели определять сами и были удивлены, насколько сильно Россия вмешалась, и, конечно, мы защищались, — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Как сообщал Лайф, в конце апреля парламент Черногории проголосовал за присоединение страны к альянсу. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя решение, заявил, что страна "полностью пристёгивается к колеснице НАТО". Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также отметил, что данный шаг не будет иметь никакого военного значения.