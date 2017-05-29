Госдума: В эксплуатацию российский МС-21 войдёт не раньше чем через год
Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21. Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов
Как отметили в Комитете ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, эффективность самолёта будет отражаться на его конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках.
Первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев заявил, что в эксплуатацию российский авиалайнер МС-21 войдёт не раньше чем через год.
— По существующей практике потребуется ещё минимум год-полтора, чтобы по ранее заключённым контрактам самолёт пошёл в российские и зарубежные компании авиаперевозчиков, — рассказал Гутенев Лайфу.
— Эффективность судна, меньший расход топлива и лучшая отдача на вложенный капитал также будут влиять на его конкурентоспособность на внутренних и внешних рынках, а снижение издержек и затрат будет давать возможность авиаперевозчикам снижать цены на билеты, — отметил Гутенев.
Напомним, накануне прошёл испытательный полёт нового российского лайнера. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин подтвердил успех первого полёта. Как заявил ранее глава комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, производство МС-21 — один из шагов к возвращению России статуса великой авиационной державы, а по характеристике самолёт будет привлекать авиакомпании всего мира.