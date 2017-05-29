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Опубликовано 29 мая 2017, 01:36

Госдума: В эксплуатацию российский МС-21 войдёт не раньше чем через год

Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Мамонтов

Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21. Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов

Как отметили в Комитете ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, эффективность самолёта будет отражаться на его конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках.

Первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев заявил, что в эксплуатацию российский авиалайнер МС-21 войдёт не раньше чем через год.

— По существующей практике потребуется ещё минимум год-полтора, чтобы по ранее заключённым контрактам самолёт пошёл в российские и зарубежные компании авиаперевозчиков, — рассказал Гутенев Лайфу.

— Эффективность судна, меньший расход топлива и лучшая отдача на вложенный капитал также будут влиять на его конкурентоспособность на внутренних и внешних рынках, а снижение издержек и затрат будет давать возможность авиаперевозчикам снижать цены на билеты, — отметил Гутенев.

Напомним, накануне прошёл испытательный полёт нового российского лайнера. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин подтвердил успех первого полёта. Как заявил ранее глава комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, производство МС-21 — один из шагов к возвращению России статуса великой авиационной державы, а по характеристике самолёт будет привлекать авиакомпании всего мира.

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Ольга Кукушкина
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