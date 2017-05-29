СМИ сообщили о задержании в Домодедово черногорского политика Вуковича
Аэропорт Домодедово. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Черногорские СМИ сообщили о задержании в московском аэропорту Домодедово представителя Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича.
По данным СМИ, Вукович летел в Минск, однако теперь утренним рейсом он должен будет вернуться в Черногорию. Как утверждает источник издания Vijesti, политик был задержан "по политическим причинам", однако, что именно имеется в виду, он не пояснил.
В Москве также остался помощник Вуковича, однако он не был задержан.