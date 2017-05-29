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Регион
Опубликовано 29 мая 2017, 02:32

СМИ сообщили о задержании в Домодедово черногорского политика Вуковича

Аэропорт Домодедово. Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Биятов

Аэропорт Домодедово. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Черногорские СМИ сообщили о задержании в московском аэропорту Домодедово представителя Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича.

По данным СМИ, Вукович летел в Минск, однако теперь утренним рейсом он должен будет вернуться в Черногорию. Как утверждает источник издания Vijesti, политик был задержан "по политическим причинам", однако, что именно имеется в виду, он не пояснил.

В Москве также остался помощник Вуковича, однако он не был задержан.

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Эмила Сидорова
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