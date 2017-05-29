В МИД РФ осудили очередной запуск ракеты КНДР

По данным властей Южной Кореи, сегодня утром неопознанная ракета была выпущена недалеко от портового города Вонсан на северо-востоке КНДР.

Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов призвал стороны конфликта к проявлению сдержанности. Ранее в ответ на запуск ракеты президент Южной Кореи Мун Джэ Ин объявил о созыве Национального совета безопасности.

— Естественно, мы осуждаем, озабочены развитием ситуации, но одновременно мы призываем наших партнёров, с которыми работаем по этой теме, к проявлению сдержанности, в том числе в отношении военной активности в этом регионе, — сказал Владимир Титов.

Отметим, в США подтвердили запуск ракеты КНДР и следили за снарядом шесть минут, пока он не упал в Японское море.