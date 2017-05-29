ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 мая 2017, 07:24

В МИД РФ осудили очередной запуск ракеты КНДР

Запуск ракеты КНДР.&nbsp;Фото: &copy;&nbsp;Korean Central News Agency (KCNA)

Запуск ракеты КНДР. Фото: © Korean Central News Agency (KCNA)

По данным властей Южной Кореи, сегодня утром неопознанная ракета была выпущена недалеко от портового города Вонсан на северо-востоке КНДР.

Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов призвал стороны конфликта к проявлению сдержанности. Ранее в ответ на запуск ракеты президент Южной Кореи Мун Джэ Ин объявил о созыве Национального совета безопасности.

— Естественно, мы осуждаем, озабочены развитием ситуации, но одновременно мы призываем наших партнёров, с которыми работаем по этой теме, к проявлению сдержанности, в том числе в отношении военной активности в этом регионе, — сказал Владимир Титов.

Отметим, в США подтвердили запуск ракеты КНДР и следили за снарядом шесть минут, пока он не упал в Японское море.

Сообщалось также, что ракета пролетела 450 километров и поднималась на максимальную высоту в 100 километров.

BannerImage
Кочетова Екатерина
  • Новости
  • КНДР
  • КНДР (Северная Корея)
  • МИД РФ
  • запуски
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar