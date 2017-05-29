Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 мая 2017, 12:30

Захарова: Власти Черногории придумали "руку Кремля", чтобы подавить волю народа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: &copy; РИА Новости/Валерий Мельников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Во вмешательстве во внутренние вопросы и попытке препятствовать вступлению Черногории в НАТО Москву обвинил глава МИД страны Серджан Дарманович.

Постоянные заявления черногорских политиков о якобы существующей российской угрозе и российском вмешательстве во внутренние дела страны используются для того, чтобы оправдать членство в НАТО перед населением Черногории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Всё это нужно было по одной простой причине: народ Черногории идеей членства в НАТО, мягко скажем, не загорелся. Именно поэтому и референдум проведён не был. Официоз побоялся показать истинные цифры, демонстрирующие волю черногорцев. Соответственно, было принято решение эту волю подавлять, придумывая истории о "руке Кремля", — сказала Захарова.

Напомним, ранее министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович в интервью одному из словацких изданий обвинил Россию во вмешательстве во внутренние вопросы республики и в попытке препятствовать вступлению страны в НАТО. За присоединение к альянсу в апреле проголосовал парламент страны.

BannerImage
Нонна Амбарцумян
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • В мире
  • Черногория
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar