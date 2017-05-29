Захарова: Власти Черногории придумали "руку Кремля", чтобы подавить волю народа

Во вмешательстве во внутренние вопросы и попытке препятствовать вступлению Черногории в НАТО Москву обвинил глава МИД страны Серджан Дарманович.

Постоянные заявления черногорских политиков о якобы существующей российской угрозе и российском вмешательстве во внутренние дела страны используются для того, чтобы оправдать членство в НАТО перед населением Черногории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Всё это нужно было по одной простой причине: народ Черногории идеей членства в НАТО, мягко скажем, не загорелся. Именно поэтому и референдум проведён не был. Официоз побоялся показать истинные цифры, демонстрирующие волю черногорцев. Соответственно, было принято решение эту волю подавлять, придумывая истории о "руке Кремля", — сказала Захарова.