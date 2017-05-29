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Регион
Опубликовано 29 мая 2017, 12:51

Из дома Максима Топилина украли часы и запонки за 2,4 миллиона рублей

Максим Топилин. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Песня

Максим Топилин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Песня

Сообщается, что заявление в правоохранительные органы написала супруга главы министерства.

Семья российского министра труда Максима Топилина стала жертвой воров. Из коттеджа, который находится в Рублёво-Успенском лечебно-оздоровительном комплексе, украли две пары часов Vacheron Constantin и золотые запонки. Как сообщает паблик Mash, это имущество оценивается в 2,4 миллиона рублей.

Отмечается, что хозяева не замечали пропажи больше недели. Когда же увидели, что лишились ценностей, заподозрили в хищении обслуживающий персонал госдачи. У работников взяли отпечатки пальцев.

Нужно отметить, что заявленная стоимость похищенного составляет почти половину годового заработка Максима Топилина — 5,8 миллиона рублей за 2016-й. Жена министра Мария, согласно декларации, заработала куда больше — 22,9 миллиона рублей за год. По данным Mash, именно она написала заявление о краже.

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