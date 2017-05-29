Из дома Максима Топилина украли часы и запонки за 2,4 миллиона рублей

Сообщается, что заявление в правоохранительные органы написала супруга главы министерства.

Семья российского министра труда Максима Топилина стала жертвой воров. Из коттеджа, который находится в Рублёво-Успенском лечебно-оздоровительном комплексе, украли две пары часов Vacheron Constantin и золотые запонки. Как сообщает паблик Mash, это имущество оценивается в 2,4 миллиона рублей.

Отмечается, что хозяева не замечали пропажи больше недели. Когда же увидели, что лишились ценностей, заподозрили в хищении обслуживающий персонал госдачи. У работников взяли отпечатки пальцев.