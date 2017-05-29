Черногория направит ноту протеста России за депортацию парламентария

Член Демократической партии социалистов является персоной нон-грата в РФ, поэтому он по прибытии был отправлен обратно на родину.

МИД Черногории сегодня направит ноту протеста России после того, как из РФ был депортирован Миодраг Вукович — член правящей Демократической партии социалистов. Об этом сообщает RTCG.

Вукович направлялся в Минск транзитом через Москву, чтобы принять участие в парламентской ассамблее Центрально-европейской инициативы, однако в Домодедово его задержала полиция.

После проверки документов его посадили на ближайший рейс до Тивата и отправили на родину.