Shenmue 3 не будет на E3 2017

Студия Ys Net выпустила официальное обращение к фанатам, в котором рассказала о планах по показу Shenmue 3 на ближайших игровых выставках. По словам разработчиков, на данный момент они ещё не согласовали свой график до конца, однако в июне команда точно будет занята исключительно работой над игрой. Поэтому Shenmue 3 не будет представлена на крупнейшей игровой выставке E3 2017.

В очередном дневнике разработчиков, который вышел вместе с обращением к фанатам, также была показана игровая модель нового персонажа. По словам авторов, этот герой ранее не появлялся в Shenmue.

Shenmue 3 не покажут на E3 2017