Shenmue 3 не будет на E3 2017
Автор продолжения культовой японской серии игр Shenmue объявил, что триквел не покажут на E3 2017.
Кадр видео: youtube/Gematsu
Студия Ys Net выпустила официальное обращение к фанатам, в котором рассказала о планах по показу Shenmue 3 на ближайших игровых выставках. По словам разработчиков, на данный момент они ещё не согласовали свой график до конца, однако в июне команда точно будет занята исключительно работой над игрой. Поэтому Shenmue 3 не будет представлена на крупнейшей игровой выставке E3 2017.
В очередном дневнике разработчиков, который вышел вместе с обращением к фанатам, также была показана игровая модель нового персонажа. По словам авторов, этот герой ранее не появлялся в Shenmue.
Shenmue 3 не покажут на E3 2017
Shenmue 3 была анонсирована на презентации Sony в рамках E3 2015, там же было объявлено о начале сбора средств на разработку через платформу Kickstarter. Последняя часть серии была выпущена на Sega Dreamcast в 2001 году, после чего её портировали на оригинальную консоль Xbox. Огромный бюджет серии так и не смог окупиться, из-за долгого времени выход заключительной третьей части был маловероятен.