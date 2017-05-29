Facebook не смог предотвратить оскорблений мусульман-рохинджа

Модерация в Сети осложняется разнообразием аудитории, высказывающейся на множестве языков, сообщает портал Mashable. Социальная сеть не может справиться с модерацией из-за нюансов местного языка.

Нынешний кризис в Мьянме сказался на контенте, который предлагают пользователи. Так, сейчас в бирманском сегменте "Фейсбука" часто публикуются посты, оскорбляющие местное мусульманское меньшинство рохинджа.

Аудитория социальной сети из этой страны быстро растёт — к 2016 году администрация насчитала десять миллионов бирманцев. Уследить за всем контентом, исходящим из Мьянмы, оказалось не под силу "Фейсбуку".

В погоне за корректным соблюдением прав всех пользователей "Фейсбук" блокирует посты не только за оскорбительные выражения, но и за каламбуры и похожие по написанию и звучанию слова. Администраторы уже назвали кампанию по борьбе с проявлениями ненависти в социальной сети тяжёлой битвой.

Согласно докладам ООН, рохинджа — один из наиболее дискриминируемых народов мира. В Мьянме их притесняют из-за исповедуемой религии, так как подавляющее большинство населения этой страны — буддисты.