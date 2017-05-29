Авторы Rime пообещали удалить антипиратскую защиту в случае взлома игры
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Авторы головоломки с открытым миром Rime пообещали удалить защиту Denuvo, если игру смогут взломать.
На официальном форуме Steam разработчики недавно вышедшей головоломки Rime из Tequila Works заявили, что удалят защиту от пиратства Denuvo, если кто-то взломает игру.
Из Rime удалят защиту Denuvo после взлома игры
По словам авторов, Denuvo решили установить, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность от несанкционированного копирования и распространения. Тем не менее, в случае если кому-то удастся взломать защиту, Denuvo будет удалена из Rime.
Система защиты Denuvo долгое время серьёзно осложняла взлом новых видеоигр, из-за чего пиратские версии появлялись только через месяц и более после выхода. Но в последнее время хакеры научились обходить защиту за несколько дней — это произошло, например, с Mass Effect: Andromeda и Syberia 3. Denuvo, в свою очередь, известна ухудшением производительности игр из-за постоянных фоновых проверок, в результате чего страдают даже владельцы лицензионных копий.