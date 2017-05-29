Авторы Rime пообещали удалить антипиратскую защиту в случае взлома игры

На официальном форуме Steam разработчики недавно вышедшей головоломки Rime из Tequila Works заявили , что удалят защиту от пиратства Denuvo, если кто-то взломает игру.

По словам авторов, Denuvo решили установить, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность от несанкционированного копирования и распространения. Тем не менее, в случае если кому-то удастся взломать защиту, Denuvo будет удалена из Rime.

Система защиты Denuvo долгое время серьёзно осложняла взлом новых видеоигр, из-за чего пиратские версии появлялись только через месяц и более после выхода. Но в последнее время хакеры научились обходить защиту за несколько дней — это произошло, например, с Mass Effect: Andromeda и Syberia 3. Denuvo, в свою очередь, известна ухудшением производительности игр из-за постоянных фоновых проверок, в результате чего страдают даже владельцы лицензионных копий.