Из порночатов — в стримерши: что такое "женский Twitch"

Миловидная жительница пригорода Милана ворвалась в информационную повестку пару лет назад: про Карину и её стримы услышали даже те, кто не знал значения слова "стрим". 18-летняя (на тот момент) девушка первой додумалась использовать Twitch не по прямому назначению — для трансляции видеоигр, а для бесконечного театра одного актёра.

Стримерша кричала, шумела, показывала по запросу зрителей сердечки, отчаянно материлась и заходилась в таких истериках, что в комментариях предлагали вызвать экзорциста. Поведение девушки (и её фанатов) можно было бы списать на разовую акцию всеобщего умопомешательства (мало ли что там в Интернете происходит), но действия Карины перевернули представление о Twitch и YouTube в целом: площадки можно использовать в том числе и для интерактивного шоу. Стопроцентный аналог телевидения.

Наработками Карины отчасти воспользовался Фирамир, устроивший на видеохостинге реалити-шоу длиной в несколько месяцев, а также бывший зэк Мопс, который вообще ни во что не играл, зато получал по лицу шматком сала за зрительское вознаграждение.

Но это лишь часть, простите, наследия, оставшегося от стримерши. Про остальное почему-то не принято говорить, однако Карина открыла шлюз в том числе и для остальных женщин (разумеется, в СНГ). Исторически так сложилось, что в Twitch транслируют в основном парни: блогеры, киберспортсмены, разработчики и бездельники. Негласное разделение обязанностей, принятое на YouTube, — девочкам бьюти-блоги и "Что в моём телефоне", мальчикам летсплеи и шоу, — перекинулось и на Twitch. А поскольку сервис (во всяком случае, раньше) заточен под трансляции видеоигр, то до Карины едва ли вы могли назвать хоть одну известную стримершу, даже если частенько зависали в компании Вилата и Денди.

С приходом жительницы Милана ситуация изменилась кардинально: общественность вдруг приняла простой факт, что играть на камеру — не только мужское занятие. Интернет оброс топами в духе "Самые сексуальные стримерши", но внимание к явлению казалось кратковременным — пройдёт пара лет, и все забудут. Пара лет прошла, но "девичий Twitch" прекрасно себя чувствует — впрочем, не без массовых упрёков в свою сторону.

Женский взгляд

Сперва немного цифр. Если верить данным статистического сервиса Twinge, в 2015 году было не больше 20% стримерш, а в топ-500 было всего 10% женщин. Показатели сервиса Statista, собранные в том же году по США, несколько отличаются, но минимально: 30% от общей массы стримеров и всего 15% в возрасте 21–35 лет (самое распространённое возрастное поле). Зато в сегменте 51–65 лет женщин на один процент больше, чем мужчин, — старость иногда в радость.

На этом фоне, конечно, наивно делать какие-то заявления о численном даже равенстве — Twitch всё ещё остаётся мужским. Но тем интереснее смотреть, как девушки зарабатывают себе славу в этом маскулинном мире. Смотреть и экстраполировать — гендерное неравенство сервиса вполне можно примерить на любую патриархальную профессию или даже целый общественный слой. И тогда вскроется несколько интересных нюансов.

Максимально заметная прослойка стримерш — которая чаще всего и становится объектом критики, — собственно, играть почти не умеет. Twitch для них лишь ещё одна площадка, где можно засветиться и приковать к себе внимание платёжеспособной аудитории — и, быть может, раскрутить её на донаты. Способ наращивания зрительского интереса предельно простой: девушка ярко красится, надевает обтягивающий топ и прицельно ставит камеру в область верхнего выреза. "Только сиськи и могут показывать", — обычно пишет возмущённый зритель, и по-своему он прав: среднестатистическая стримерша, исповедующая этот стиль, выглядит примерно так:

На картинке — бывшая звезда сервиса Raihnbowkidz. У девушки никогда не было миллионов подписчиков, но это не мешало собирать приличные пожертвования. Однажды некий доброжелатель отправил стримерше три тысячи долларов, оценив, видимо, её харизму и умение "катать в лолке". Поток шальных денег, впрочем, вскоре иссяк, а сама Raihnbowkidz разочаровалась в своей творческой деятельности и удалила канал.

Но пример успешных стримерш подстёгивает остальных девушек штурмовать Twitch в надежде вытянуть золотой билет — в том числе и тех, у кого биография ярче лоскутного одеяла.

Александра Набока закончила факультет романо-германской филологии Кубанского государственного университета, но вскоре после диплома поняла, что работа в офисе — не её. Альтернативный путь нашёлся быстро: зрители порночатов оценили производственное рвение Александры, а выученный в вузе английский позволял свободно общаться с щедрыми иностранцами.

После года изнурительных трудов девушка решила монетизировать давнюю страсть — DOTA 2. Александра взяла ник rrradiocat и начала стримить "катки" — благо всё оборудование уже было. Твич-карьера, впрочем, буксовала, как и канал на YouTube: число подписчиков росло с большой неохотой, поэтому стримерша снизила активность, переключившись, очевидно, на "Инстаграм" — сейчас там за 25 тысяч подписчиков против семи на "Твиче" и шести на "Ютубе".

Кстати, неочевидный, казалось бы, карьерный кульбит "от порночатов к стримингу" случается гораздо чаще, чем можно подумать: актрисы откровенного веб-жанра нередко меняют один видеосервис на другой, и в этом есть своя закономерность. Девушки эксплуатируют Twitch в том же режиме, что и взрослые интернет-площадки, — принцип монетизации схожий. Во втором случае зрители платят за некоторые услуги эротического характера, в первом — за "сигны", возможность высказаться в эфире или просто от избытка положительных эмоций. Так или иначе, суть одна, но на "Твиче" нет нужды раздеваться — точнее, это прямо запрещено.

В Интернете периодически вспыхивает очередная новость о забаненной стримерше — в основном от цензуры страдают девушки. На сервисе можно получить длительное отстранение по ряду причин (например, за расизм), но ярче всего полыхают скандалы с обнажёнкой, в этом плане администрация Twitch необычайно сурова. Для бана не нужно устраивать стриптиз — достаточно просто случайно (иногда в кавычках, иногда нет) показать часть кожи. LegendaryLea, известная безумными высказываниями ("больные раком дети должны умереть"), на месяц рассталась с каналом за промелькнувшую в кадре вагину.

Такие стримерши постоянно ходят по тонкому льду: надзорный орган вдруг решил, что декольте слишком глубокое, и закрыл доступ к сервису. Поэтому обывательское мнение, что "с сиськами любой дурак сможет", неверно: конкуренция зашкаливает, цензура бдит, а в чатах называют шлюхой.

Светлая сторона Силы

Если у вас сложилось впечатление, что женский Twitch — это какой-то виртуальный вариант стрип-клуба для несовершеннолетних, то бросьте: всё гораздо и сложнее, и интереснее. Среди стримерш, которые пошли чуть более сложным путём, чем "глубже вырез — больше внимания", есть множество интересных твич-активисток с серьёзным бэкграундом.

Владислава Захлебина — милая девушка из Киева, прозанимавшаяся с десяток лет лёгкой атлетикой. В какой-то момент она бросила профессиональный спорт, зато взяла в руки мышь и клавиатуру — вдохновил отборочный турнир на женскую команду по Counter-Strike. В команду девушка не попала, зато поняла, что "развешивать хедшоты" ей нравится ничуть не меньше, чем наматывать километры, и создала свою "тиму".

В итоге Владислава оставила большой след на киберспортивной сцене Counter-Strike, успела поруководить командой HellRaisers, а сейчас занимается делами сборной Украины по Global Offensive, комментирует и анализирует матчи. Ну и, конечно, стримит в Twitch — больше 30 тысяч подписчиков, которые с благоговением наблюдают, как Владислава раскатывает виртуальных оппонентов.

Стримершу с ником lizzka вы, возможно, видели — именно она играет одну из главных ролей в интернет-сериале "Пацаны с Дыбенко" и мелькает в роликах Юрия Хованского. Елизавета не добралась и до десятой части славы своего скандального друга (318 тысяч подписчиков на YouTube, 30 тысяч фолловеров на "Твиче"), зато эффектно раскурочила топовых видеоблогерш, высмеяв их напыщенность и пристрастие к косметике.

Лизка — антипод классической девочки-ютубера: она нередко (и чертовски уместно) матерится, почти не красится, носит бейсболки, пьёт и не стесняется брекетов. Таких в вашем юношестве называли пацанками, но внутри девушки клокочет ещё и исключительная харизма: за ней просто весело наблюдать. Разумеется, трансляции у стримерши такие же — без наигранных истерик и лживого жеманства, зато с угаром и площадной бранью.

На первый взгляд, стримерша Анна Костенко — классическая дева с гипертрофированной грудью, решившая монетизировать природный дар: блузка теснее, камера ближе. Видимо, так решили и ребята из "Немагии", записавшие про неё типичный "Видеообзор".

На самом деле всё несколько сложнее: Анна сделала карьеру, играя в непригодную для скоростного набора аудитории World of Tanks. Виртуальная танкистка, попадись вам на виртуальном же поле, скорее всего, порвала бы вас в лоскуты: статистика у неё не сумасшедшая, но уверенная. Не боится блогерша и самоиронии: в ролике "Сборка ПК за 300 000 р.", предвосхищая вопрос "Откуда деньги?", Анна разыграла сценку, из которой явно следует — заработала на трассе.

На Twitch у девушки чуть меньше двух тысяч подписчиков, поэтому она не стесняется продавать "сигны" (500 рублей за штуку) и запускать "неженские" хорроры в духе Outlast 2. А там немного повизжать, драматично прижать руку к сердцу и потом выдать: "Меня что, поезд сбил? Анна Каренина…"

"Твич", как и остальные популярные интернет-сервисы, — лишь искривлённое зеркало нашего с вами общества. И здесь процветают ровно те же стереотипы, что и в реальности: "с сиськами-то каждый может!", "бабе место за тарелками, а не за клавиатурой / рулём автомобиля". Это очевидно не так, но, чтобы побороть пренебрежение к "женскому Twitch", нужно увидеть чуть больше, чем трансляцию Карины. И тогда самый упёртый скептик поймёт: у этого безумного карнавала есть и человеческое лицо.