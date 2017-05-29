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Регион
Опубликовано 29 мая 2017, 16:06

Послу России вручили в Черногории ноту протеста из-за задержания депутата

Сергей Грицай. Фото: montenegro.mid.ru

Сергей Грицай. Фото: montenegro.mid.ru

Власти этой страны заявили, что задержание было незаконным, а после него не создали подобающих условий.

Российского посла в Черногории Сергея Грицая вызвали в МИД этой страны и вручили ему ноту протеста в связи с тем, что в московском аэропорту Домодедово был задержан депутат правящей Демократической партии социалистов.

— В связи с задержанием депутата Миодрага Вуковича посол России Сергей Грицай вызван в МИД. Там ему вручена нота протеста, — сообщили в Правительстве Черногории.

Отмечается, что послу указали на "неприемлемое отношение соответствующих российских органов". Задержание назвали незаконным и заявили, что для посла не были созданы подобающие условия.

Ранее СМИ Черногории сообщили, что Вукович был задержан 28 мая в Домодедово и выдворен первым рейсом в Тиват.

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Андрей Григорьев
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