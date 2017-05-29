Послу России вручили в Черногории ноту протеста из-за задержания депутата

Власти этой страны заявили, что задержание было незаконным, а после него не создали подобающих условий.

Российского посла в Черногории Сергея Грицая вызвали в МИД этой страны и вручили ему ноту протеста в связи с тем, что в московском аэропорту Домодедово был задержан депутат правящей Демократической партии социалистов.

— В связи с задержанием депутата Миодрага Вуковича посол России Сергей Грицай вызван в МИД. Там ему вручена нота протеста, — сообщили в Правительстве Черногории.

Отмечается, что послу указали на "неприемлемое отношение соответствующих российских органов". Задержание назвали незаконным и заявили, что для посла не были созданы подобающие условия.