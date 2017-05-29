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Опубликовано 29 мая 2017, 14:25

Final Fantasy VII Remake сменила команду разработчиков

Фото: &copy; facebook.com/FF7remake

Фото: © facebook.com/FF7remake

Square Enix объявила о реструктуризации команды, отвечающей за разработку Final Fantasy VII Remake.

На прошлой неделе Square Enix разместила вакансии разработчиков Final Fantasy VII Remake. После этого стало известно, что компания решила сосредоточить разработку в японском подразделении.

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Final Fantasy VII Remake сменила команду разработчиков

Фото: © facebook.com/FF7remake

Теперь процесс разработки игры возглавляет Хаоки Хамгучи, ранее работавший над Lightning Returns: Final Fantasy XIII. Он рассказал, что изначально Square Enix создавала Final Fantasy VII Remake с участием разработчиков вне Японии, но теперь компания решила отдать проект внутренней команде. Это позволит Square Enix лучше контролировать качество игры и иметь более стабильный график разработки.

Final Fantasy VII Remake создаётся для PS4 и на данный момент не имеет даты релиза.

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Станислав Погорский
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