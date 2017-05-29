Final Fantasy VII Remake сменила команду разработчиков
Фото: © facebook.com/FF7remake
Square Enix объявила о реструктуризации команды, отвечающей за разработку Final Fantasy VII Remake.
На прошлой неделе Square Enix разместила вакансии разработчиков Final Fantasy VII Remake. После этого стало известно, что компания решила сосредоточить разработку в японском подразделении.
Final Fantasy VII Remake сменила команду разработчиков
Фото: © facebook.com/FF7remake
Теперь процесс разработки игры возглавляет Хаоки Хамгучи, ранее работавший над Lightning Returns: Final Fantasy XIII. Он рассказал, что изначально Square Enix создавала Final Fantasy VII Remake с участием разработчиков вне Японии, но теперь компания решила отдать проект внутренней команде. Это позволит Square Enix лучше контролировать качество игры и иметь более стабильный график разработки.
Final Fantasy VII Remake создаётся для PS4 и на данный момент не имеет даты релиза.