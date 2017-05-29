Nintendo значительно увеличила производство консолей Switch
Фото: © DELETREE/SIPA/EAST NEWS
Компания Nintendo собирается произвести значительно больше консолей Switch после успешного старта продаж.
Издание The Financial Times сообщает, что Nintendo значительно увеличивает производство консолей Nintendo Switch. Тем самым компания надеется избежать повтора ситуаций, когда покупатели не могли отыскать устройство на прилавках по несколько недель.
Nintendo значительно увеличила производство Switch
Фото: © DELETREE/SIPA/EAST NEWS
Согласно информации издания, к концу текущего финансового года компания произведёт около 18 миллионов Switch. Официально же Nintendo сообщала о планах продать 10 миллионов консолей до конца марта 2018 года.
Nintendo Switch стала самой быстропродаваемой консолью в истории компании: устройство возглавило американский чарт продаж два раза подряд с выхода в начале марта. Аналитики ожидают зимние праздники этого года — тогда станет ясен настоящий финансовый потенциал устройства.