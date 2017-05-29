Nintendo значительно увеличила производство консолей Switch

Издание The Financial Times сообщает , что Nintendo значительно увеличивает производство консолей Nintendo Switch. Тем самым компания надеется избежать повтора ситуаций, когда покупатели не могли отыскать устройство на прилавках по несколько недель.

Согласно информации издания, к концу текущего финансового года компания произведёт около 18 миллионов Switch. Официально же Nintendo сообщала о планах продать 10 миллионов консолей до конца марта 2018 года.

Nintendo Switch стала самой быстропродаваемой консолью в истории компании: устройство возглавило американский чарт продаж два раза подряд с выхода в начале марта. Аналитики ожидают зимние праздники этого года — тогда станет ясен настоящий финансовый потенциал устройства.