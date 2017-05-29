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Опубликовано 29 мая 2017, 16:31

Количество игроков Alan Wake увеличилось на 1350% за месяц

Культовая хоррор-игра Alan Wake от студии Remedy Entertainment обрела новую аудиторию перед удалением из Steam.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/alanwake

Фото: © facebook.com/alanwake

Недавно Alan Wake была изъята из продажи в Steam из-за истечения лицензии на некоторые треки из саундтрека. Но за неделю до этого игра вновь стала хитом продаж.

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Alan Wake вновь стала хитом перед удалением из Steam

Фото: © facebook.com/alanwake

За последние 30 дней среднее количество игроков Alan Wake в Steam поднялось с 60 почти до 900 — тем самым популярность хоррора возросла примерно на 1350%. Пик одновременно играющих пользователей составил почти шесть тысяч человек. Такой статистики у Alan Wake не было с 2013 года, а на старте продаж пик составлял до 1474 игроков.

Сейчас Alan Wake уже нельзя приобрести, доступно только самостоятельное дополнение Alan Wake’s American Nightmare. Разработчики из Remedy Entertainment сообщили, что игра может вернуться в продажу в будущем.

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Станислав Погорский
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