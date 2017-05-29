Количество игроков Alan Wake увеличилось на 1350% за месяц

Недавно Alan Wake была изъята из продажи в Steam из-за истечения лицензии на некоторые треки из саундтрека. Но за неделю до этого игра вновь стала хитом продаж.

За последние 30 дней среднее количество игроков Alan Wake в Steam поднялось с 60 почти до 900 — тем самым популярность хоррора возросла примерно на 1350%. Пик одновременно играющих пользователей составил почти шесть тысяч человек. Такой статистики у Alan Wake не было с 2013 года, а на старте продаж пик составлял до 1474 игроков.

Сейчас Alan Wake уже нельзя приобрести, доступно только самостоятельное дополнение Alan Wake’s American Nightmare. Разработчики из Remedy Entertainment сообщили, что игра может вернуться в продажу в будущем.