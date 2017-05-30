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Опубликовано 30 мая 2017, 07:58

Продажи Overwatch выросли на 281%

Продажи командного шутера Overwatch значительно возросли к первой годовщине игры.

Фото: &copy; BLIZZARD ENTERTAINMENT

Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Сетевой шутер Overwatch за последнюю неделю поднялся с 16-го на второе место британского чарта продаж, а именно продажи возросли на 281%. Игру Blizzard опередил только недавно вышедший файтинг с персонажами DC Comics, Injustice 2.

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Overwatch вернулась на первые позиции британского чарта продаж

Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Такой рост популярности объясняется масштабной акцией, которую провела Blizzard в честь года с релиза Overwatch. Так, на прошлых выходных шутер был доступен для бесплатной игры на PC, PS4 и Xbox One. Также последнее обновление добавило в игру праздничное событие с новыми картами, образами для героев и другими предметами.

Кроме того, на Overwatch всё ещё действует значительная скидка. Игру можно приобрести по сниженной цене до 5 июня.

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Станислав Погорский
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