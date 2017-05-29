Захарова порекомендовала россиянам дважды подумать перед поездкой в Черногорию
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Официальный представитель МИД России подчеркнула, что РФ не причастна к противоправным действиям в этой стране.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, информация черногорских СМИ о якобы участии России в "государственном перевороте" и противоправных действиях в этой стране является ложной.
— Вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну, — отметила Захарова.
Она подчеркнула, что в настоящий момент в Черногории продолжается нагнетение антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений.
Напомним, что ранее послу России в Черногории вручили ноту протеста после того, как из РФ был депортирован член правящей Демократической партии социалистов Миодраг Вукович.