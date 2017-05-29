Захарова порекомендовала россиянам дважды подумать перед поездкой в Черногорию

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что РФ не причастна к противоправным действиям в этой стране.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, информация черногорских СМИ о якобы участии России в "государственном перевороте" и противоправных действиях в этой стране является ложной.

— Вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну, — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что в настоящий момент в Черногории продолжается нагнетение антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений.