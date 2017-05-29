Apple, Google и Facebook выступили против запрета туалетов для трансгендеров

Тим Кук, Сундар Пичаи, Марк Цукерберг и ещё 11 руководителей технологических компаний обратились к губернатору штата Техас Грегу Эбботу с призывом отказаться от принятия закона, запрещающего трансгендерам самостоятельно выбирать туалет. Об этом сообщает The Dallas Morning News.

В настоящий момент в Техасе рассматривается законопроект, согласно которому трансгендеры должны использовать туалеты в соответствии с полом, указанным в свидетельстве о рождении. Инициатива, выдвинутая губернатором штата, вызвала резкое недовольство со стороны ЛГБТ-сообщества и деловых организаций.

Руководители крупных американских IT-компаний выступили против ущемления прав трансгендеров в Техасе

Руководители крупнейших технологических компаний поддержали протест и обратились к Грегу Эбботу с открытым письмом. Данное послание было подписано руководителями Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft и других IT-гигантов.

— Как крупные работодатели в штате, мы серьёзно обеспокоены тем, что подобные законодательные инициативы могут серьёзно запятнать репутацию Техаса, известного своей открытостью и дружелюбием к бизнесу и семьям, — говорится в письме.

По мнению авторов послания, закон противоречит ценностям, которые разделяют компании, государство и "подавляющее большинство жителей Техаса".