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Опубликовано 29 мая 2017, 15:01

Apple, Google и Facebook выступили против запрета туалетов для трансгендеров

Фото: &copy;Polaris/East News

Фото: ©Polaris/East News

Тим Кук, Сундар Пичаи, Марк Цукерберг и ещё 11 руководителей технологических компаний обратились к губернатору штата Техас Грегу Эбботу с призывом отказаться от принятия закона, запрещающего трансгендерам самостоятельно выбирать туалет. Об этом сообщает The Dallas Morning News.

В настоящий момент в Техасе рассматривается законопроект, согласно которому трансгендеры должны использовать туалеты в соответствии с полом, указанным в свидетельстве о рождении. Инициатива, выдвинутая губернатором штата, вызвала резкое недовольство со стороны ЛГБТ-сообщества и деловых организаций.

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Руководители крупных американских IT-компаний выступили против ущемления прав трансгендеров в Техасе

Руководители крупнейших технологических компаний поддержали протест и обратились к Грегу Эбботу с открытым письмом. Данное послание было подписано руководителями Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft и других IT-гигантов.

— Как крупные работодатели в штате, мы серьёзно обеспокоены тем, что подобные законодательные инициативы могут серьёзно запятнать репутацию Техаса, известного своей открытостью и дружелюбием к бизнесу и семьям, — говорится в письме.

По мнению авторов послания, закон противоречит ценностям, которые разделяют компании, государство и "подавляющее большинство жителей Техаса".

— Дискриминация — это неправильно, и ей нет места в Техасе или где-либо в нашей стране, — резюмируют авторы письма.

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Владимир Лещёв
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