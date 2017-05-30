Консоль Project Scorpio выйдет в середине осени 2017 года

Главный редактор издания Windows Central Джез Корден заявил, что в ближайшие три месяца выхода консоли Project Scorpio ждать не стоит. По словам журналиста, новое устройство от американской корпорации Microsoft не выйдет в августе 2017 года. Вместе с этим он назвал предполагаемую дату выхода новой консоли.

Середина осени 2017 года — выход новой консоли Project Scorpio Фото: © facebook.com/XboxOneScorpio

По словам Кордена, доступным на релизе Project Scorpio играм необходимо будет сертификация с XDK от октября 2017 года. Поэтому, как считает журналист, новая консоль поступит в продажу в промежутке с середины октября до ноября.