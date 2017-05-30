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Опубликовано 30 мая 2017, 08:35

Консоль Project Scorpio выйдет в середине осени 2017 года

Новое устройство американской корпорации Microsoft обзавелось вероятной датой выхода.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/XboxOneScorpio

Фото: © facebook.com/XboxOneScorpio

Главный редактор издания Windows Central Джез Корден заявил, что в ближайшие три месяца выхода консоли Project Scorpio ждать не стоит. По словам журналиста, новое устройство от американской корпорации Microsoft не выйдет в августе 2017 года. Вместе с этим он назвал предполагаемую дату выхода новой консоли.

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Середина осени 2017 года — выход новой консоли Project Scorpio

Фото: © facebook.com/XboxOneScorpio

По словам Кордена, доступным на релизе Project Scorpio играм необходимо будет сертификация с XDK от октября 2017 года. Поэтому, как считает журналист, новая консоль поступит в продажу в промежутке с середины октября до ноября.

Напомним, Microsoft анонсирована свою новую консоль во время выставки E3 в 2016 году. В этом году разработчики раскроют подробности своего нового гаджета.

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Сергей Сурепин
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