Sony выпустит золотую PlayStation 4 Slim
Старт продаж обновлённой версии консоли от компании Sony ожидается уже летом 2017 года.
Пользователи ресурса Reddit обратили внимание на фотографию, на которой изображена коробка от консоли PlayStation 4 Slim в золотой расцветке. Контроллер DualShock 4 исполнен в аналогичном стиле.
Золотая PlayStation 4 Slim выйдет летом 2017 года
Фото: © facebook.com/PlayStationGeneration
Предполагается, что золотая версия консоли PlayStation 4 Slim поступит в продажу уже 9 июня 2017 года. Консоль, скорее всего, получит жёсткий диск на один терабайт.
Компания Sony не комментирует утечку.