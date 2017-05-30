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Опубликовано 30 мая 2017, 08:57

Sony выпустит золотую PlayStation 4 Slim

Старт продаж обновлённой версии консоли от компании Sony ожидается уже летом 2017 года.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/PlayStationGeneration

Фото: © facebook.com/PlayStationGeneration

Пользователи ресурса Reddit обратили внимание на фотографию, на которой изображена коробка от консоли PlayStation 4 Slim в золотой расцветке. Контроллер DualShock 4 исполнен в аналогичном стиле.

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Золотая PlayStation 4 Slim выйдет летом 2017 года

Фото: © facebook.com/PlayStationGeneration

Предполагается, что золотая версия консоли PlayStation 4 Slim поступит в продажу уже 9 июня 2017 года. Консоль, скорее всего, получит жёсткий диск на один терабайт.

Компания Sony не комментирует утечку.

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Сергей Сурепин
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