Sony выпустит золотую PlayStation 4 Slim

Пользователи ресурса Reddit обратили внимание на фотографию, на которой изображена коробка от консоли PlayStation 4 Slim в золотой расцветке. Контроллер DualShock 4 исполнен в аналогичном стиле.

Предполагается, что золотая версия консоли PlayStation 4 Slim поступит в продажу уже 9 июня 2017 года. Консоль, скорее всего, получит жёсткий диск на один терабайт.